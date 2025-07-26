Dünyaca tanınan pop yıldızı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesinin görkemli finalini İstanbul'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?

İSTANBUL'DA UNUTULMAZ FİNAL: JUSTIN TIMBERLAKE SAHNEDE

Dünyaca tanınan pop yıldızı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesinin görkemli finalini İstanbul'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 30 Temmuz akşamı İTÜ Stadyumu'nda yapılacak konser, müzik tutkunlarını ve birçok ünlü ismi aynı atmosferde bir araya getirecek.

SAHNEDE GÖZ KAMAŞTIRACAK, KULİSTE KONFOR ARAYACAK

Etkileyici sahne performansları ve güçlü repertuvarıyla geceye damga vurması beklenen Timberlake'in kulis talepleri de şimdiden konuşulmaya başlandı. Ünlü sanatçı, karpuz, mango, ananas, muz, elma, çekirdeksiz üzüm gibi taze meyvelerin yanı sıra buzlu badem ve Antep fıstığı gibi doğal atıştırmalıklar talep etti. Ayrıca kulis sıcaklığının tam olarak 22 derece olmasını şart koştu.

KONSER TURİZME HAREKET GETİRDİ

Timberlake'in İstanbul konseri, kentte turizm hareketliliğini artırdı. Organizasyon ekibi, Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden ciddi oranda bilet talebi geldiğini bildirdi. Konser öncesi otellerde ve restoranlarda rezervasyon yoğunluğu yaşanırken, biletlerin ise hızla tükenmekte olduğu duyuruldu.

ÜNLÜLER DE BU GECEYİ KAÇIRMAYACAK

Gecede sahne kadar izleyici profili de dikkat çekecek. Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Aras Bulut İynemli gibi ekran yüzlerinin yanı sıra, Melek Mosso, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Hadise, Merve Özbey, Bengü, Berkay ve Kenan Doğulu gibi ünlü müzisyenlerin de konseri izlemeye geleceği öğrenildi.