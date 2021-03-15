Justin Bieber telefon kullanıyor mu? Justin Bieber neden telefon kullanmıyor? Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber kimdir?
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Justin Bieber telefon kullanıyor mu? Justin Bieber neden telefon kullanmıyor? Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber kimdir?

15.03.2021 05:48 | Son Güncelleme: 15.03.2021 05:55
Justin Bieber telefon kullanıyor mu? Justin Bieber neden telefon kullanmıyor? Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber kimdir?

2018 yılında Hailey Baldwin ile hayatını birleştiren Justin Bieber son açıklamasıyla merak edildi. Justin Bieber telefon kullanıyor mu? Justin Bieber neden telefon kullanmıyor? Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber kimdir?

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber günümüze ters düşen açıklamasıyla dikkat çekti. Yaptığı açıklamaya hayranlarını şaşırttı. Peki, Justin Bieber telefon kullanıyor mu? Justin Bieber neden telefon kullanmıyor? Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber kimdir? Detaylarda...

JUSTİN BİEBER TELEFON KULLANIYOR MU?

Yakın bir dönemde 19 Mart'ta 6. stüdyo albümünü piyasaya süreceğini duyuran 27 yaşındaki Kanadalı Şarkıcı Justin Bieber, telefon kullanmadığını açıkladı.

Justin Bieber telefon kullanıyor mu? Justin Bieber neden telefon kullanmıyor? Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber kimdir?

JUSTİN BİEBER NEDEN TELEFON KULLANMIYOR?

Justin Bieber telefon kullanmamasının nedenini, 'Sınırları nasıl koyacağımı kesinlikle öğrendim ve kimseye herhangi bir borcum olduğunu düşünmüyorum' dedi. Ayrıca, 'Bu, hayır diyebilmeme ve bu konuda güçlü durmama yardımcı oldu. Gönlümden herkese yardımcı olmak geçtiğini biliyorum ama her şeyi yapamam. Bazen istiyorum ama bu sürdürülebilir değil' diye açıkladı. Justin Bieber telefon yerine ipad kullanmakta.

Justin Bieber telefon kullanıyor mu? Justin Bieber neden telefon kullanmıyor? Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber kimdir?

HAİLEY BALDWİN'İN EŞİ JUSTİN BİEBER KİMDİR?

Justin Drew Bieber(d. 1 Mart 1994) Kanadalı pop, çağdaş R&B şarkıcısı, oyuncu ve şarkı yazarıdır.

Kariyeri, video paylaşım sitesi Youtube'a koyduğu videoların 2008 yılında Scoot Braun tarafından keşfedilmesiyle başladı. Daha sonraları Braun, Justin Bieber'ın menajeri olmuştur. Braun Atlanta'da, Bieber ve R&B sanatçısı Usher tanıştırmış ve Bieber Usher ve Scoot Braun'nun ortak şirketi Raymond Braun Media Group (RBMG) ile anlaşma imzalamış, ardından Island Records ile albüm kontratı yaptı.

Bieber 100 ülkede #1 numaraya ulaştı ve aynı gün yayınlanan Made in The A.M'in #1 olmasını engelledi. ''Love Yourself" teklisi Billboard Hot'da #1 olarak Justin bir albümden 3 tane #1 tekli çıkarmış oldu. Şubat ayında gerçekleşen Grammy ödüllerinde "Where Are Ü Now" En İyi Dans Kaydı dalında Grammy aldı ve bu Justin Bieber'ın ilk Grammy ödülüdür. 2016'da tamı tamına 8 kere Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek grammy ödüllerinde Bieber 4 dalda adaylık kazanmıştır. 17 Nisan 2017'de Despacito şarkısının remix versiyonunu seslendirmiştir. Şarkı iki günde 38 milyon dinlenmeyi aştı.

Diskografi

My World 2.0 (2010)

Under the Mistletoe (2011)

Believe (2012)

Purpose (2015)

Turneler[değiştir | kaynağı değiştir]

2009: Urban Behavior Tour

2011: My World Tour

2012: Believe Tour

2016: Purpose World Tour

2017: Purpose Stadium Tour

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