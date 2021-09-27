Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı - Haberler Magazin
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Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı. 2 Ekim'de ekrana gelecek olan yarışmanın yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak.

Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

O SES TÜRKİYE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu. Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye, ilk bölümüyle 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de izleyiciyle buluşacak.

Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

ACUN, İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı.

Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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