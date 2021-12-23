Jüpiter'in Uydusu, R2-D2 Gibi Ses Çıkartıyor, Dinleyin

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i inceleyen Juno adlı uzay aracının gaz gezegenin uydusu Ganymede'in çıkardığı sesleri kaydetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da 50 saniyelik bu sesleri dün yayınladı. Çok ilginçtir ki, uydudan gelen sesler tanıdık çıktı!

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10 YIL ÖNCE FIRLATILDI

Evet, yayınlanan sesler, aynı R2-D2'nun çıkardığı seslere benziyor. Buyrun, tıklayın.

Juno, Jüpiter'i incelemek üzerine 2011'de ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

587 milyon yıl kat eden Juno, 2016'da Jüpiter'in yörüngesine ulaştı. 79 tane uydusu olan Jüpiter'in Ganymede uydusuna yaklaştığında ise yukarıda dinlediğiniz sesleri kaydetti.

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