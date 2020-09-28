Jülide Ateş'in programındaki tüm kayıtları silinen Erkan Mumcu'dan tepki

Geçtiğimiz günlerde Jülide Ateş'in 40 programına konuk olan Kültür ve Turizm eski bakanı Erkan Mumcu'nun tüm kayıtları silindi. Mumcu ise silinen görüntüleri için Twitter'dan "40 sorunuza yanıt verdim, program kaydı yok oldu" diyerek tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm eski bakanı Erkan Mumcu, TV100 ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş ile 40" adlı programa katıldı. Yayında sorulara yanıt veren Mumcu'nun tüm kayıtlarına sansür uygulandı.

KAYITLARI SİLİNİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Format gereği sorulan 40 sorunun hepsine yanıt veren Erkan Mumcu, tüm kayıtlarının silindiğini öğrenince Twitter hesabından paylaşım yaparak "Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube'dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı? 40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim. 1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz? Program kaydı yok oldu da.. O bakımdan" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Tüm sorulara cevap veren Erkan Mumcu, Jülide Ateş'in "Erdoğan 2007'de neden Cumhurbaşkanı adayı olmadı?" sorusuna "2007'de Erdoğan'ın adayı Abdullah Gül değildi. Vecdi Gönül konusunda bir mutabakatı olduğunu güçlü bir haber kaynağına dayanarak söyleyebilirim" demişti.

"BABACAN YA DA DAVUTOĞLU'NDAN TEKLİF ALDI MI?"

Eski bakan "Babacan ya da Davutoğlu'nda teklif aldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bizim memlekette bir söz vardır, ne kızı ver, ne dünürcüyü küstür derler; ben bu tür yoklamada karşı net bir tutum takındığım için, yoklamadan davet düzeyine geçilmesine izin vermediğim için de kimse beni davet etmedi. Gerçekte etmeyi düşündüler mi? Zannımca evet. Ama ben duruşumla bunu imkansızlaştırdım."

İşte Erkan Mumcu'nun cevap verdiği bazı sorular...

JÜLİDE ATEŞ: MEHMET AĞAR MERKEZ SAĞA İHANET Mİ ETTİ?

"Bir kişiyle açıklanamaz sosyal toplumsal olaylar. Bu konuya dair bütün sorulara cevap veren yegane insan benim ve benden başka hiç kimseye bu soru sorulmuyor. Ben bu durumu Kan kırmızı pazartesi sendromu olarak niteliyorum. Markiz'in Kırmızı Pazartesi romanındaki hikaye. Mağdur bilmez ne olacağını, herkes bilmekte ve herkes susmaktadır. Bu konu Türkiye'de siyasetin 2 yüzlülüğünü, medyanın çok yüzlülüğünü ve çıkar odaklı siyaset ve iletişim tutumlarının hepsinin birlikte yansıdığı çok iyi bir örnektir. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim, yapılabilecek, akla gelebilecek bütün yapıcı olasılıkları zorladım, bütün fedakarlıkları yaptım, tarih buna tanıktır. Milyonda 1 bile kusur atfedilmesini kabul etmiyorum. Bu konunun esasını aslında biliyor olduklarından aslında hiç kuşku duyulmayan insanlara neden hiç kimse hiçbir soru soramıyor! Niçin?"

JÜLİDE ATEŞ: ANAP – DYP BİRLEŞMESİNİ FETÖ MÜ ENGELLEDİ?

"Bence ANAP & DYP birleşmesinin mümkün olmayışında en büyük pay Fetö'nündür. Kanaatim budur. O günlerdeki gözlemlerim, işittiklerim, bana anlatılanlar ve sonradan tarihin nasıl aktığına baktığımızda bu konuda en küçük bir kuşku duymuyorum. Bunların kanıtları aslında gün gibi ortada duruyor, özel bir konu ama; çok ayıp şeyler bunlar… Sn. Mehmet Ağar'ın gene başkanlığında seçime gitmeyi kabul etmiştik, bütün bunları bu birleşmenin yaratacağı enerjiden kaçmasın kaçamasın diye bu fedakarlıkları yapmıştık.. Ama sonunda yine kaçmak zorunda kaldı. Niye? Bu sorunun kendisine sorulması lazım. Benim için artık bu mesele kapanmıştır. Geçmişin bugüne katacağı çok fazla bir şey yok, artık gelecekten bakmalıyız ülkeye. Bu eski siyaset kafasının, entrikacı siyaset anlayışının ne yaptığını, ne ettiğini, Türkiye'yi nereye getirdiğini gördük. Bunları tartışmayı değerli bulmuyorum. Tarihin çöplüğüne gömüldüler. Bugün nerede olduklarının hiçbir önemi yok."

JÜLİDE ATEŞ: ERKAN MUMCU TURGUT ÖZAL'IN MİRASINA İHANET Mİ ETTİ?

"Baştan sona yalan, uydurma, tutarsız, haysiyet sahibi bir insanın yapması gereken şey, İçişleri Bakanlığı'ndan teyit edilmiş bir bilgiyi savcılara vermesidir. Ben böyle söylediğini şimdi sizden duyuyorum. Bu vesile ile söylüyorum. Hemen bir savcılığa gitmelidir. Adamlık onuru olan bunu yapar. Ben rahmetli Özal'dan kalma sigorta borçlarını bile şahsi imkanlarımla ödedim. Anavatan Partisi'nin varlığını en genişleten genel başkanım. Anavatan Partisi'nin tarihinde partinin varlığı benim yapabildiğim kadar genişlemedi. Bunlar belgeli şeyler, Cumhuriyet Savcılığının denetiminde olan şeylerdir, sürekli denetlenir. Kanıtı belgeleri vardır. Kıdem tazminatları ödenmemiş insanların tazminatlarını, kendi imkanlarımla bağışlar sağlayarak ödeyerek ayrıldım. Bunu hiç kimse yapmazdı. Bunu ancak onurunu her şeyin üzerinde tutanlar yapardı. Onurlu insanlar açık ve net konuşurlar."

JÜLİDE ATEŞ: MELİH GÖKÇEK, İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ ERKAN MUMCU'YU TEHDİT ETTİ Mİ?

"Hayır. Ancak şayet 2367 meselesi ile ilgili, oylamalara katılıp katılmaması meselesi ile ilgili; siyasi partiler kanununa göre, partinin hakkı olan hazine yardımı fiilen ödenmiyor. Bu meselede yardımcı olmayı önerdi, ben de şimdi burada ağzıma almaktan imtina edeceğim sözler söyleyerek kendisini reddettim ve evimden gönderdim. Bunun tanıkları var, dolayısıyla bu kısmı geçelim. Ancak o gazeteci arkadaşın biraz edepli olmaya öğrenmesi lazım. Ben siyasete girmeden önce de varlıklı bir adamdım, bugünkü varlığım siyasete girmeden öncekinden az. Ben 23 yaşında hangi otomobile biniyorsam, şimdi onun 10 yıl yaşlanmış modelini biniyorum. 25 yaşımda sahip olduğum varlıktan daha fazlasına bugün sahip değilim. Bundan dolayı gocunmuyorum. Beni tekstil piyasasının büyükleri iyi bilir."

JÜLİDE ATEŞ: 2007 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ASKER SİZE BASKI KURDU MU?

"Hayır. Meselenin Abdullah Gül ile alakası yok. 2007 sürecinin 2005'ten itibaren hazırlandığını, 367 tezinin asıl sahibinin daha Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı seçimine itiraz, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz dilekçesine imza atan 2 isim olarak Abdullah Gül ve Bülent Arınç olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. 2007 Cumhurbaşkanlığı süreci, birinci 367 tezi yüzünden kesilmedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmeden, yani birinci tur ile ikinci tur arasında Anayasa Mahkemesi'nin bir karar verecekti; Anayasa Mahkemesi 367 gerekli deseydi ben zaten o genel kurula girecektim. Çünkü bu mahkemenin demokrasiye müdahalesi anlamına gelecekti. Bu anlattığınız okuduğunuz haberlerin çoğu FETÖ tarafında uydurulmuş ve FETÖ'nün bu olaydaki rolünü gizlemek üzere uydurulmuş yalanlardır. Bu yalana alet olanların çoğu da FETÖ işbirlikçileridir. Bundan hoşlanmayan insanlar çeşitli yalanlar uydurdular. Ses kaydı olanlar FETÖ'cüler. Niye çıkarmadılar o ses kayıtlarını? O darbe komisyonlarına niye beni çağırmıyorlar? Herkes hakkımda konuşuyor, benim ne söyleyeceğim niçin merak edilmiyor?"