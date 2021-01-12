Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı
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Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı

12.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:59

Haber Global'in Buket Aydın'la anlaştığını duyurmasının ardından kanalda çok önemli bir ayrılık yaşandı. Buket Aydın, Haber Global TV'ye geçmesinin ardından 40 programını sunan Jülide Ateş'in kanaldan ayrıldığı iddia edildi.

Kanal D'den ayrılan Buket Aydın'ın Haber Global'de 'Buket Aydın ile Koltuk' adında program sunacağı duyuruldu.

Medyatava'ya göre Haber Global'de Buket Aydın ile anlaşma imzalandığının açıklanmasının ardından bu sezonun başında Jülide Ateş'in sunumuyla Haber Global'e transfer olan 40 programı ile yollar ayrıldı.

BBO Yapım imzalı 40 programı, Buket Aydın'ın yerine Jülide Ateş'le anlaşmış ve program da Haber Global'e transfer olmuştu.

Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı
Jülide Ateş

BENZER FORMATTA BİR PROGRAM YAPACAK

Buket Aydın, geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptığı bir açıklamada, 40 benzeri bir formatla ekrana döneceğini duyurmuştu.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR"

Yaptığı açıklamada, Haber Global'de Julide Ateş'in sunduğu '40 Soru' programına atıfta bulunan Buket Aydın "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" demişti.

Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı
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