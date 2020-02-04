Jolly Joker'de aşk şarkıları başrolde !

04.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:36

Sevgililer Günü heyecanına 12 Şubat'ta başlanacak olan Vadistanbul'da Haluk Levent & Melek Mosso, 13 Şubat'ta Hakan Altun, 14 Şubat'ta Gülsen ve 15 Şubat'ta Levent Yüksel sahne alacak. Müzik coşkusunu Anadolu yakasında yaşamak isteyenler içinse Jolly Joker Kartal'da 13 Şubat'ta Merve Özbey, 14 Şubat'ta Ceylan Ertem ve 15 Şubat'ta Haluk Levent sevenleri için aşk şarkıları söyleyecek.

Ankaralılar için hazırlanan Sevgililer Günü programında 13 Şubat'ta Mazhar Alanson, 14 Şubat'ta Buray ve 15 Şubat'ta Berkay sevilen şarkılarını seslendirecek. 14 Şubat'ta Jolly Joker Bursa'da sahne alacak olan Merve Özbey, romantik çiftlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Adana'nın gözbebeği Jolly Joker'de Sevgililer Günü kutlamaları yine çok coşkulu geçecek. 13 Şubat'ta Buray, 14 Şubat'ta Ümit Besen & Pamela, 15 Şubat'ta Mazhar Alanson dinleyicileri ile aşkı kutlarken 14 Şubat'ta Koray Avcı, 15 Şubat'ta Tan Taşçı Jolly Joker Mersin'de Sevgililer Günü programıyla sahne alacak.

Tüm Jolly Joker konser biletleri, Biletix ve Jolly Joker gişesinden satın alınabiliyor.

Kaynak: Bültenler