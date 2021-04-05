Johnson & Johnson Vision global göz sağlığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı: Yıllık göz muayenesinin önemi yeteri kadar bilinmiyor

Johnson & Johnson Vision'ın gerçekleştirdiği global göz sağlığı araştırması, insanların göz sağlığının önemi ve bakımının önündeki engeller hakkındaki görüşlerine ışık tutuyor. Araştırmaya göre, İnsanlar göz muayenesinin genel sağlık için önemli olduğunu kabul ettiklerini söylese de büyük bir kısmı nedenini bilmiyor ve göz sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almıyor.

Johnson & Johnson Vision, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği global göz sağlığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, göz sağlığının önemi ve genel sağlıklarının bir parçası olarak buna nasıl öncelik verdiklerine yönelik hasta görüşlerinde bir kopukluk olduğunu, göz bakımının önündeki engelleri ve farklı bölge, nesil ve cinsiyete özgü göz sağlığına yönelik değişen tutumları ortaya koyuyor.

Ankete katılanların çoğu (%80) göz muayenesinin genel sağlıkları için önemli olduğunu söylüyor. Katılımcıların yüzde 68'i sağlıklı görmenin genel yaşam kalitesini artırdığını ve yüzde 61'iyse sağlıklı gözlerin kendilerini güvende hissettirdiğini belirtiyor.

Ancak, bu farkındalığa rağmen tüm katılımcıların yarısından azı (%46) gözlerin korunması için en önemli adım olan yıllık göz muayenesi yaptırdıklarını söylüyor.

Yıllık göz muayenesi yaptırmamalarının nedeni sorulduğunda, katılımcılar şu cevapları paylaşıyor:

• En yaygın yanıt görüş seviyelerinin değişmemesi (%32). Bu sonuç bizlere, hastaları yıllık göz muayenesinin görmeyi koruyabileceği ve genel sağlık için önemli rol oynayabileceği konusunda bilgilendirme fırsatı sunuyor.

• COVID-19 salgını sağlığın önemini artırdı. Ancak aynı zamanda insanların göz muayeneleri dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine başvurma motivasyonu ve isteğini de etkiledi. Ankete katılanların beşte birinden azı (%16) pandemi nedeniyle göz muayenesi planlayamadığı veya bu konuda isteksiz olduğunu açıklıyor.

• Son olarak, maliyet. Anket, genç kuşaklar dahil olmak üzere belirli gruplar için maliyetin çok daha büyük bir engel olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde Z kuşağı ve Y kuşağının yüzde 24'ü artık bir göz doktoruna gitmeye gücünün yetmediğini söylüyor.

Göz bakımının önündeki en büyük engel olan farkındalık ve erişimle başlayarak göz sağlığı algısını değiştirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Johnson & Johnson Vision Türkiye Profesyonel Eğitim ve Gelişim Müdürü Op. Dr. Banu Arslan, "Bu anket, yıllık göz muayenesi yaptırarak insanların gözlerine öncelik vermelerine nasıl yardımcı olabileceğimizle ilgili yeni içgörü ve harekete geçebileceğimiz alanlar yarattı" dedi.

Anket çıktıları aynı zamanda, insanların görüş kalitelerini korumak için hangi adımların gerekli olduğunu tam olarak anlamadıklarını gösteriyor.

• Ankete katılanların yarısından azı (%47), görme yetilerinin bozulmasını engelleyebileceğine inanıyor veya görme kaybının yaşlanmanın bir parçası olduğunu ve üzerinde hiçbir kontrollerinin olmadığını söylüyor (%46). Aslında, hayat kalitesini değiştiren göz hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi tek bir göz muayenesiyle başlar. Hem bireyler hem de göz sağlığı uzmanları bu muayene neticesinde daha fazla bilgiye ulaşabilir.

• Katılımcılar öğrenme ve anlamayı etkileyebileceği (%39) veya çocuklarda sağlıklı gelişim için kritik olması (%25) dahil olmak üzere sağlıklı görmenin potansiyel fayda ve etkilerinin farkında değiller.

• Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcıların yüzde 69'u göz muayenesinin kronik hastalıkların erken belirtilerini teşhis etmeye yardımcı olabileceğini bildiklerini söylemelerine rağmen, çoğu tam kapsamını bilmiyor ve diyabet (sadece %25'i biliyordu), kardiyovasküler hastalıklar (%10) veya kanser (%9) teşhisine yardımcı olabileceğinin farkında değil.

Anket, FleishmanHillard'ın şirket içi araştırma uygulaması TRUE Global Intelligence tarafından Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık'ta 18 yaş ve üzeri 6.000'den fazla yetişkin arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu çalışma, göz sağlığının önemi konusunda farkındalık yaratmak ve herkesi yıllık göz muayenesi olmaya teşvik etmek için dünya çapında bir girişim olan, Johnson & Johnson Vision tarafından Şubat 2020'de başlatılan "Gözlerinizi Önceliklendirin" projesinin bir parçasıdır.

Gözlerinizi Önceliklendirin Projesi Hakkında

2020 yılında başlatılan Gözlerinizi Önceliklendirin Projesi, Johnson & Johnson Vision'ın göz sağlığını küresel bir önceliğe dönüştürmek, farkındalık ve erişim engellerini ele almak için çeşitli ortaklar ve profesyonel kuruluşlarla devam ettirdiği taahhüdünün ve iş birliğinin bir parçasıdır. Şirket ayrıca, 30 milyondan fazla çocuğa göz sağlığı eğitimi ve tedavi hizmetlerine erişim sağlayan Lions Clubs International Foundation'ın Sight for Kids projesine sürekli destek vermiş ve 11,5 milyondan fazla kişinin taranmasına ve tedavi edilmesine yardımcı olan ve 20 ülkede 940.000'den fazla ameliyat gerçekleştiren HCP|CureBlindness'a fon ayırmıştır.

Johnson & Johnson Vision Hakkında

Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde hizmet veren Johnson & Johnson Vision, dünya çapında göz sağlığının yörüngesini değiştirme cesaretiyle faaliyetlerine devam ediyor. Şirketleri vasıtasıyla göz sağlığı profesyonellerinin, hastalarına daha iyi sonuçlar sunabilmesini sağlayan yeniliklerle birlikte refraktif kusurlar, katarakt ve göz kuruluğu gibi ihtiyaçları ele alan ürünler ve teknolojiler geliştiriyor. Johnson & Johnson Vision, en çok ihtiyaç duyan topluluklarda kaliteli göz sağlığına erişimi arttırmak, insanların daha iyi görmesine ve daha iyi yaşamasına yardımcı olmak için çalışıyor. Daha fazla bilgi için: https://www.jnjvisioncare.com.tr/

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