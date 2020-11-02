Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında, nereli? Johnny Depp filmleri

Başarılı oyuncu Johnny Depp'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Johnny Depp eşi kim, evli mi gibi soruları aratıyor. Oyunculuğu ile olduğu kadar filmleri ile de dikkat çeken isim, adından söz ettiriyor. Johnny Depp biyografisi haberimizde.

Johnny Depp kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü oyuncu beyazperdedeki performansı ile dikkatleri çekiyor. Depp hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Johnny Depp nereli? Johnny Depp eşi kim? İşte, Johnny Deppo hayatına dair ayrıntılar...

JOHNNY DEPP KİMDİR?

John Christopher Depp II, 9 Haziran 1963 tarihinde Owensboro, Kentucky, ABD'de dünyaya geldi. Annesinin hediye ettiği gitarla 12 yaşında garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olma umuduyla okulu bıraktı. The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'ta eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu. 7 Mart 1986 yılında ise Lori Anne Allison'dan boşandı. İlk evliliğinden sonra Kate Moss ve Winona Ryder gibi ünlü isimlerle beraber olmuştur. Sevgilisi Winona Ryder'ın adını koluna Winona Forever olarak dövme yaptıran sanatçı dövmeyi ayrıldıklarında "sonsuza kadar şarapçı" anlamına gelen "Wino Forever" haline getirdi.

On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçildi. Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak kabul edilmektedir.

1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.

Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak bilinir, Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3.1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7.6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.

En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

Depp, 2015 yılında Amber Heard ile evlense de ikili 2017 yılında boandı. Oyuncunun 2 çocuğu bulunuyor.

FİLMLERİ

1984 Elm Sokağı Kâbusu

1985 Private Resort

1986 Slow Burn

1986 Müfreze

1990 Cry-Baby

1990 Makas Eller

1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare

1993 Benny & Joon

1993 Gilbert'in Hayalleri

1993 Arizona Dream

1994 Ed Wood

1995 Don Juan DeMarco

1995 Ölü Adam

1995 Nick of Time

1996 Cannes Man

1997 Köstebek

1997 The Brave

1998 Vegas'ta Korku ve Nefret

1998 L.A. Without a Map

1999 Dokuzuncu Kapı

1999 Hayalet Süvari

1999 Astronotun Karısı

2000 Çikolata

2000 Before Night Falls

2001 Beyaz Şeytan

2001 Erkeğin Gözyaşları

2001 From Hell

2003 Bir Zamanlar Meksika'da

2003 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

2004 Happily Ever After

2004 Gizli Pencere

2004 Düşler Ülkesi

2004 The Libertine

2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

2005 Ölü Gelin

2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu Kaptan Jack Sparrow

2007 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi

2009 Halk Düşmanları

2009 Dr. Parnassus

2010 Alis Harikalar Diyarında

2010 Turist

2011 Rango (film, 2011)

2011 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

2011 Tutku Günlükleri

2011 Jack ve Jill

2012 Liseli Polisler

2012 Karanlık Gölgeler

2013 Maskeli Süvari

2014 Sihirli Orman

2014 Evrim

2015 Üç Kağıtçı Mortdecai

2015 Kara Düzen

2015 London Fields

2016 Yoga Hosers

2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

2017 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

2017 Doğu Ekspresinde Cinayet

2017 Labyrinth Russell Poole

2018 Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? 2