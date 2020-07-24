Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi Hayranlarının Johnny Depp'e yoğun ilgisi Hayranlarının Johnny Depp'e çiçek vermesi Johnny Depp'in hayranlarına ve gazetecilere poz vermesi Depp'in mahkemeye girmesi LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili...

Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi Hayranlarının Johnny Depp'e yoğun ilgisi Hayranlarının Johnny Depp'e çiçek vermesi Johnny Depp'in hayranlarına ve gazetecilere poz vermesi Depp'in mahkemeye girmesi LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi. Depp, mahkeme binası girişinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kaynak: AA