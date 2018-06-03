Johnny Depp'in Son Hali Hayranlarını Korkuttu

Bir hayranıyla fotoğraf çektiren ve zayıflığıyla dikkat çeken ünlü aktör Johnny Deep'in, son halini görenler "Çok zayıf görünüyor. Umarım hasta değildir" yorumunu yaptı.

SOLUK VE BİTKİN GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Aktör ve müzisyen Johnny Depp, şu sıralar müzik grubuyla turnede. Rusya'nın St. Petersburg kentinde The Hollywood Vampires adlı grubuyla konser veren Depp, bir otelde hayranlarıyla buluştu. Bir dönemin en çok beğenilen aktörlerinden biri olan Depp, bazı hayranlarıyla çektirdiği fotoğraflardaki hasta görüntüsüyle şaşırttı. 54 yaşındaki Depp, son derece zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.

"UMARIM HASTA DEĞİLDİR"

ABD'li oyuncunun hayranları endişelerini sosyal medyada dile getirdi. Depp'in sevenleri, "Çok zayıf görünüyor. Umarım hasta değildir" yorumunda bulundu. Johnny Depp, Amber Heard ile olaylı bir boşanma yaşamıştı. Johnny Depp, Karayip Korsanları film serisiyle ününe ün katmıştı.