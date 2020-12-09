John Lennon ölümünün 40.yılında New York'ta anıldı
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John Lennon ölümünün 40.yılında New York'ta anıldı

09.12.2020 06:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 06:41

ABD'nin New York kentinde The Beatles müzik grubunun üyelerinden John Lennon'ın 40. ölüm yıl dönümü dolayısla etkinlik düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde The Beatles müzik grubunun üyelerinden John Lennon'ın 40. ölüm yıl dönümü dolayısla etkinlik düzenlendi. John Lennon hayranları, Central Park'ta yer alan John Lennon Anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğinde anıta çiçek bıraktı, The Beatles şarkıları söyledi.

John Lennon ölümünün 40.yılında New York'ta anıldı
John Lennon ölümünün 40.yılında New York'ta anıldı
John Lennon ölümünün 40.yılında New York'ta anıldı
John Lennon ölümünün 40.yılında New York'ta anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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