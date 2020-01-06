John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır

06.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:03

Amerikan kamuoyunda, azil sürecinde tartışmaların odağındaki isimlerden birisi olan Bolton, yazılı açıklama yaparak, Senatodaki yargılama sürecinde yer alıp almayacağına açıklık getirdi.

"ŞİMDİ SIRA SENATO'DA"

Görev yaptığı dönemde Trump'a en yakın isimlerden biri olan Bolton, Temsilciler Meclisi'nin üzerine düşen anayasal görevi yaptığını, şimdi sıranın Senatoda olduğunu vurguladı.

"BAZI MESELELERİN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMALIYIM"

Halen yanıtlanmayan bazı sorular bulunduğunu kaydeden Bolton, kendisinin anlatacakları olduğunu ima etti.

Bolton, "Elimden geldiği kadarıyla bazı ciddi meselelerin çözümüne katkı sağlamalıyım. Dolayısıyla eğer Senato ifade çağrısı yaparsa, gidip ifade vermeye hazırım" değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ ÇAĞRILARA YANIT VERMEMİŞTİ

Ukrayna kriziyle ilgili olarak görüşleri kamuoyunda merak edilen Bolton için Demokratlar daha önce de ifade çağrısı yapmış, ancak Bolton bu çağrılara yanıt vermemişti.

TRUMP'IN ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisindeki oturumlarda ifade vermeye yanaşmayan Bolton'ın, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da ifade vermeye hazır olması, Trump'ın elini güçlendirebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bolton, 10 Eylül 2019'da Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmıştı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı. Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti. Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

SÜREÇTE, 12 YETKİLİ İFADE VERMİŞTİ

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagondan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti. Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu, 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

TRUMP'A YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL EDİLMİŞTİ

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongrenin işleyişini engellemek' suçlamaları kabul edilmişti.

Kaynak: AA