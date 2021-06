Johann Wolfgang von Goethe şiirleri - En güzel kısa 15 Johann Wolfgang von Goethe şiiri

Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Johann Wolfgang von Goethe, yalnızca edebiyatla değil eğitim, doğa bilimleri ve felsefe de içinde olmak üzere pek çok konuyla yakından ilgilenmiştir.

Johann Wolfgang von Goethe geride birçok eser bırakmıştır. Ünlü ve akıllarda kalan birçok şiiri ve kitapları yer almaktadır. İşte en güzel kısa 15 Johann Wolfgang von Goethe şiiri

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE ŞİİRLERİ

En güzel kısa 5 Johann Wolfgang von Goethe şiiri

Sevgili Yakınlığı

Seni hatırlarım sulara günün

Şavkı vurunca;

Seni hatırlanın. dağlara ay

Renkler verince.

Seni görür gözüm uzak yollarda

Tozlar kalkarken;

Derin gecelerde, dağ yollarında

Yolcu titrerken.

Seni işitirim, boğuk seslerle

Su yükselince;

Kırlarda sükutu dinlerim gece

Her şey susunca;

Uzakta da olsan, ben yanındayım,

Sen yanımdasın.

Gün söker, yıldızlar ışık gökte, ah.

Burada olsaydın.

Goethe

Çeviren: Selahattin Bata

Dinlenmeyen Aşk

Rastlose Liebe

Kara, yağmura doğru,

Rüzgara karşı, buğulu

Uçurumlar arasından,

Sislerin ortasından,

Yılmadan! Durmadan!

Sıkılmadan! Yorulmadan!

Daha çok gam üstlenip

Yaşamak isterim ben,

Hayatın gani tadını alıp

Taşımaktansa mütemadiyen.

Onca meyiller muzdarip

Kalpten kalbe akar,

Aman, nasıl da garip

Neşreder tüm ağrılar!

Nereye kaçayım?

Ormana mı dalayım?

Herşey nafile!

Ömrün tahtı çile,

Huzuru ve tacı,

Aşk, sensin Acı!

Johann Wolfgang von Goethe

Doğan Dolunaya

Dem Aufgehenden Vollmonde

Beni birazdan terk mi edeceksin?

Anımda çok yakındın ya!

Bulutlar örtecek seni lakin,

Ve işte yoksun artık güya.

Yalnız hissedersin, kederliliğimi,

Kenarın yıldız gibi parlıyor aha!

Kanıtlıyorsun bana sevildiğimi,

Olsa da Aşkım çok uzaklarda.

Hadi git! Işılda daha da ışıltılı,

Tertemiz yolda dolu dolu ihtişamla!

Atsa da kalbim acıklı hızlı hızlı,

Mutludur Gece, Sabah Akşamla.

Johann Wolfgang von Goethe

Dornburg 25.8.1828

Hasret - Sehnsucht

Kalbimi hoplatan da ne?

Nedir beni dışarı çeken?

Çevirip de sıkarak

Evden itip yuvadan eden?

Aynı ta oradaki bulut

Kayalardan sıvışır gibi!

Göç etmek istiyorum

Varmak ve kalmak bengi!

Aha salkıyor kargalar

Dostane uçuşlarıyla;

Karışıyorum aralarına

Ve takılıyorum alaya.

Ve dağları taşları

Beraber kanatlıyoruz.

Oysa aşağıda bulunuyor,

Arıyorum onu sonsuz.

Şimdi gelirken değiştiriyor;

Bense acele etmekteyim,

Kuş gibi öterken,

Çalımsı ormana ermeliyim.

O bekledi ve dinledi

Ve gülümsedi kendine:

'Nede çok tatlı öter ya

Ki sadece sade bana.'

Batarken Güneş

Altınlıyor tepeleri;

Anımsayan Güzel,

Bırakıyor geçeni,

Çınarın kıyısında salınıyor

Çayırlardan ileri,

Ve gitgide kararıyor

Dolanıyor Tanyeri.

Birden uyanıyorum Nurla,

Parlayan bir Yıldızım.

'Ne ışıldar yukarda,

Çok yakın ufuklarda? '

Ve sende hayretle

O yananı gördüysen:

Bakarsın kaymışımdır ayaklarına,

Yalnızca kapanmış, umutluyumdur!

Johann Wolfgang von Goethe

Hüzün - Wehmut

Soluyorsunuz, hoş güller,

Sevdam sizi taşımadı;

Açılın, ah! şu Umutsuza,

Ruhumu gam sardı.

Yasla anıyorum o günleri,

Ben, Melek, sana aşık,

Gizemli ilk Goncan teselli,

Eren bahçemde alışık.

Tüm Çiçekleri, tüm Meyveleri

Ayağına taşıdığımda,

Manzaranın karşısında beteri

Kalbimde ümit bağladığımda.

Soluyorsunuz, hoş güller,

Sevdam sizi taşımadı;

Açılın, ah! şu Umutsuza,

Ruhumu gam sardı.

Johann Wolfgang von Goethe

Mutluluk Ve Rüya - Glück Und Traum

Sen ikimizi rüyada çok gördün

Beraber mihraba erdiğimiz gün,

Kendini Gelin, beni de Damat.

Uyanırken onca aldım ağzından,

Beklenmedik andı işte o zaman,

Alabilindiğince öpücük, vuslat.

En içten mutluluk, duyduğumuz tin,

Kösnüsü kimi aşırı engin saatlerin

İçlerinde basiretle uçtu gitti sanki.

Neye yarar, tadını çıkarsam da şimdilerde?

Öyle kor zevkler kaçar ki kimi düşlerde,

Bütün neşeler yalnız tek bir buse gibi.

Johann Wolfgang von Goethe

Niçin Bize Öylece Nazar Eğledin - Warum Gabst Du Uns Die Tiefen Blicke

Niçin bize öylece nazar eğledin,

Geleceğimize karamsar baktığımız,

Sevdamıza, ferdi mutluluğumuza

Derman olarak yanaşmadığımız?

Kader, neden kısmet eyledin o duyguları,

Birbirimizin yüreğini anımsadığımız,

Sık olmayan kalabalıklar ortasından

Asıl yakınlığımızı ha bire aradığımız?

Ah, binlerce insan bilmiyor ki,

Efkar dolu gezinirken, gönüllerini,

Gelgit salınıyorlar, ve koşuyorlar

Ümitsiz, umulmadık sakıncalara;

Yakınıyorlar yine, hızlı sevinçlerin

Beklenmedik şafakları sökerlerken.

Sadece biz, çaresiz aziz ikimizin

Karşılıklı neşesi esirgeniyor sahiden.

Kendimizi anlamadan birbirimizi sevmek,

Ötekinde görmek hiç olmadığını,

Körpecik saadetin düşünü avlamak,

Sallanmak, rüya da olsa, her kabusta.

Mutlu, o ki abes bir hülya peşinde!

Mutlu, o ki uyanması dahi batıl ola!

Her an ve her bir bakış kudretle

Rüya ve azmi güçlendire kol kola.

Söyle, talih bize ne sunmak ister?

Söyle, ferman nasıl bağlar daha beter?

Aman, sen cana yakın zamanlarımda

Ya bacımdın, ya da kadınım hatırımda.

Hakikatimdeki her bir çehremi bilirdin,

Algılardın en şirin damarımın erliğini,

Tek bir bakışla okurdun sen ta içimi,

Sen, fani gözlerin nadir seçebildiğisin.

Ilım damlatırdın kızgın kanıma,

Düzeltirdin divane asi akımı,

Ve melek koynunda tırmanırdı

Yığılmış göğsüm yine semaya.

Gönlümü sihirli hafiflikte genç tutardın

Ve kimi zor günlerinde hazin aldatırdın.

Hangi Rahmetti o vuslata yakın,

Onun ayaklarına kapandığı zaman.

Bağrını seninkiyle kabardığını sezdi,

Gözlerinde kendini benzer seyretti,

Ve uyanışını bütün duygularının,

Ve sakinleştiğini, kaynayan kanının!

İşte tüm bunlardan uçan anı

Ancak şimdi hapis kalpte saklı,

Ezeli gerçeği ebedi aynı duyar içinde

Ve tazesi dönüşür böyle işkenceye.

Ruhumuz hep yarım gelir birbirimize,

En parlak günler bile ağarır gözümüzde.

Ne mutlu o kader ki, yalnız bir ıstırap,

Değiştiremeyecek ikimizi de ilelebet.

Johann Wolfgang von Goethe

