Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı

Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

ABD Başkanı Joe Biden, Prens Harry'in de katıldığı, Jennifer Lopez'in sahne aldığı yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Prens Harry'in de katıldığı, Jennifer Lopez'in sahne aldığı yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede öne çıkan aşıya erişemeyen ülkeler için dünyada ünlü isimler bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra Prens Harry'nin katıldığı, Rock grubu Foo Fighters ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin, Jennifer Lopez'in sahne aldığı konserin sunuculuğunu ise Selena Gomez üstlendi. 2 Mayıs'ta çekimi gerçekleştirilen konser Cumartesi günü ABC, CBS ve youtube üzerinden yayınlandı. Yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı. Ünlü isimler, "Dünyayı yeniden birleştir" sloganıyla bir araya geldiği konser sayesinde 26 milyon doz aşı temin etti.

Korona aşısı olanlar izleyebildi

SoFi Stadyumu'nda düzenlenen konserde Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn and David gibi isimler de özel konuşmacı olarak binlerce insana seslendi. Salgının başından bu yana California'nın güneyinde düzenlenen en kalabalık konser olan etkinliği stadyumda yalnızca aşı olanlar izleyebildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:56:34. #1.15#

title