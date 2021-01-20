Joe Biden'ın yemin törenine gittiği konvoy ABD'de gündem oldu

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a ait olduğu öne sürülen ve güvenlik güçlerini taşıyan uzun konvoyla ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar paylaşımlarında "Joe Biden'ın mütevazı konvoyu" ifadelerine yer verdi. Trump yanlılarının Kongre binasını bastıktan sonra güvenliği sıkı tutan Biden'ın konvoyla törene gittiği aktarıldı.

ABD'de yapılan 3 Kasım başkanlık seçimleri ülkede resmen iç karışıklık çıkartırken seçimin yankıları hala devam ediyor. Trump yanlısı göstericiler mitingden sonra Kongre binasını basarken, Biden'ın yemin töreninde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da sıkı tedbirler alındı.

KONVOYDA 30'DAN FAZLA ARAÇ VAR

Tüm bu yaşananların gölgesinde ABD'de gündeme gelen bir video sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Biden'a ait olduğu söylenen uzun konvoy görenleri şaşkına çevirdi. 30'dan fazla aracın olduğu konvoyda yüzlerce asker ve polis olduğu düşünülüyor. Biden'ın konvoy eşliğinde yemin törenine gittiği aktarıldı.

"BİDEN'IN MÜTEVAZI KONVOYU"

Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunurken, "Joe Biden'ın mütevazı konvoyu" paylaşımı dikkat çekti.

Öte yandan Biden'ın yemin töreni için binlerce asker ve polis görevlendirildi.