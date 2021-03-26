Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
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Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

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ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği Liderler Zirvesinde Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara'nın Rusya ile yakınlaşan bağlarından dolayı endişeli olduğunu söyleyen Biden'ın basın toplantısına damga vuran ise önündeki liste oldu. Biden'ın basın toplantısında önüne bir kitapçık konduğu, soru soracak gazetecilerin sırası, fotoğrafı ve kime çalıştıklarının yazdığı görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne video konferans ile katıldı. ABD-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için adımlar atılmasını gerektiğini söyleyen Biden, ortak çıkarlara vurgu yaptı.

Görüşmenin detayları ile alakalı bir açıklama yayımlayan Beyaz Saray, "Başkan Biden, Çin ve Rusya da dahil ortak dış politika çıkarları konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda da AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini vurguladı" denildi.

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

AB LİDERLERİ: TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR HALEN MASADA

Öte yandan, video konferans yöntemiyle yapılan zirvenin içeriğine hakim bir AB yetkilisi, Bloomberg'e verdiği demeçte Biden'ın görüşmede Türkiye'nin "demokratik gerilemesinden" ve "Ankara'nın Rusya ile giderek yakınlaşan bağlarından" dolayı endişeli olduğunu söylediğini belirtti.

Yetkiliye göre AB liderleri ise Biden'a, Türkiye'ye yaptırımların halen daha masada olduğunu söyledi. Liderler, Ankara ile daha yakın ekonomik ilişkiler için Doğu Akdeniz'deki iddialarından feragat etmesini gösterdi.

MİÇOTAKİS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zirve sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını vererek, iş birliği vurgusu yaptı.

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURAN LİSTE

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç hafta ilginç bir rekorun yeni sahibi olmuştu. Biden, geçen 100 yıllık süre içinde göreve başladıktan sonra en uzun süreyle medyayla sorulu cevaplı toplantı düzenlemeyen ABD Başkanı olarak kayda geçmişti.

Uzun bir bekleyişin ardından, AB Liderleriyle görüşmesinden önce, ilk kez kameralar karşısına geçen Biden, iç politika, Çin, Rusya ve koronavirüs pandemisiyle alakalı konular hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye kelimesi ise sadece bir kez geçti. Göçmen krizinin yaşandığı dönemde Türkiye'de olduğunu söyleyen ABD Başkanı, "Obama beni geri çağırmıştı" dedi.

KİTAPÇIKTA GAZETECİLERİN BİLGİLERİ YER ALDI

Basın toplantısının en dikkat çeken noktası ise, bir fotoğrafçının çektiği yukarıdaki kare oldu. Biden'ın basın toplantısında önüne bir kitapçık konduğu, soru soracak gazetecilerin sırası, fotoğrafı ve kime çalıştıklarının yazdığı görüldü.

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Haber Yorumları (5)
PR.DR.07: Adam daha ne desin..ben Türkiye dusmaniyim diyor işte...bizdeki jonturklerde hala bu firavundan medet umuyor... yazık...
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
HGG: bunak. bu adam başkalık sonnu göremeden tahtalı köyü boylar. sağlıksız bir adamdan sağlıklı iş bekleyen amerinanın sonu hüsran
Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
ADONİS: sen önce kendine bak sonra başkalarını eleştir.
7 6 Yayından Kaldır
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