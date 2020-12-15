Joe Biden'ın ABD Başkanlığı onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Joe Biden'ın ABD Başkanlığı onaylandı

15.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:05
Joe Biden'ın ABD Başkanlığı onaylandı

ABD'de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ın Başkanlığını tescil etti.

ABD'de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ın Başkanlığını tescil etti.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin ardından 50 eyalet ve başkent Washington DC'den toplam 538 delege, ABD'nin yeni Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nı resmi olarak seçmek için dün toplanmıştı. Seçiciler Kurulu'nun oylaması ile birlikte eyaletler 3 Kasım seçimlerinden elde ettikleri sonuçları onaylamış oldu. Çok çekişmeli bir seçim savaşına sahne olan Georgia'da bile 16 oyun tamamı Joe Biden'e gitti.

3 Kasım'daki seçimlerde 306 delege sayısına ulaşan Biden'ın başkanlığı, Seçiciler Kurulu'nda dün yapılan oylamanın ardından resmiyet kazandı.

"DEMOKRASİ GALİP GELDİ"

Seçiciler Kurulu'nun verdiği oylarla ABD'nin 46. Başkanı olarak resmen onaylanan Biden, Seçiciler Kurulu'nun yaptığı oylamanın ardından Delaware eyaletine bağlı Wilmington'da konuşma yaptı. Biden, "Amerika'nın ruhu için yapılan bu savaşta demokrasi galip geldi. Tarihimiz boyunca yaptığımız gibi artık sayfayı çevirmenin, birleşmenin, iyileştirmenin zamanı geldi" dedi. Biden, ülkenin demokratik kurumlarının mevcut ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın saldırıları karşısında demokrasiye duyduğu güveni dile getirirken birlik çağrısında bulundu. Kendisine oy veren vermeyen bütün Amerikalıların başkanı olacağı sözünü veren Biden, "ABD'de siyasiler kontrolü ele almaz, halk onlara yetki verir" dedi.

Bir sonraki adım, Seçiciler Kurulu'nun oylama sonuçlarınının, 6 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında yapılacak Kongre oturumunda tekrar onaylanmak üzere ele alınması olacak.

Seçiciler Kurulu tarafından resmen onaylanan Biden'ın ve yardımcısı Kamala Harris'in ise 20 Ocak'ta yemin etmesi bekleniyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | İletişim Başkanlığınca hazırlanan 'Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi' yarın açılacak
Son dakika haber | İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi" yarın açılacak
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı
Başkan Böcek Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantıya katıldı
Başkan Böcek Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantıya katıldı

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Joe Biden'ın ABD Başkanlığı onaylandıMHP'li Karadağ: Ermenistan sınır kapıları, barışla birlikte açılabilirSavunma Sanayii Başkanı Demir: "Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek.CHP Grup Başkanvekili Özel, TVF'nin 2019 yılı hesaplarının denetim raporunu sordu AçıklamasıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi...Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuşPfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleriCHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değillerSon dakika haberi... Bakan Pakdemirli: "Son iki yılda desteklerimizi, yüzde 52 artışla, 22 Milyar Liraya çıkardık.Son dakika haber: TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildiSon Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de bakanlığının bütçesini sundu (3)Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: ŞımarıklıkSon dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (2)Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev: "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilemez"
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Donald Trump Mustafa Varank Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Pierre Webo Mbaye Diagne Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Joe Biden'ın ABD Başkanlığı onaylandı | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:05:54. #1.14#
title