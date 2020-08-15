Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
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Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Biden skandal sözlerle Erdoğan'a karşı muhalefeti savunmaları gerektiğini belirterek, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" dedi. Biden'ın bu sözlerine çok sayıda siyasetçi tepki gösterdi.

Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
15.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:26

Amerika Birleşik Devletleri'nde şuanki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Bir toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Biden, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edeceğini belirterek "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim." sözlerini sarf etti.

SKANDAL SÖZLER

Joe Biden, muhalefete destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı. "Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Joe Biden, skandal konuşmasında şunları kaydetti:

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu."

BİDEN'A TEPKİ YAĞIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz! Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz.

İYİ Partili Koray Aydın: Değil ABD başkanı adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiç bir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret Büyük Türk Milleti'dir.

CHP'li Muharrem İnce: Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi.

İYİ Partili Mehmet Aslan: Joe Biden'ın açıklamaları aynen efsanevi istihbaratçı Mahir Kaynak'ın dediğine işarettir! "Bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız; olayın sonucunun kime yaradığına bakın!"

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: ABD Başkanı olursa muhalefete destek vereceğini söyleyen Joe Biden, "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" ifadelerini kullanmış.

Allah"a and olsun ki!Emperyalist,kanlı katil ABD'ye karşı.Ben de Cumhur İttifakının yanındayım.

Manşet

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