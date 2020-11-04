ABD başkanlık seçimine kitlenmişken, Joe Biden'dan "sandıkları terk etmeyin" çağrısı geldi
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ABD başkanlık seçimine kitlenmişken, Joe Biden'dan "sandıkları terk etmeyin" çağrısı geldi

04.11.2020 08:04 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:15
ABD başkanlık seçimine kitlenmişken, Joe Biden'dan

ABD yeni başkanının seçilmesi için saatleri sayarken, demokratların adayı Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sandıkları terk etmeyin" anlamına gelen bir cümle yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken iki lider de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

Demokratların adayı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sandık görevlilerine seslendi. Biden yaptığı paylaşımda "sandıkları terk etmeyin" anlamına gelen "sırada kalın millet" açıklamasında bulundu.

Joe Biden'dan 'sandıkları terketmeyin' çağrısı

TRUMP: ÇOK İYİ GÖRÜNÜYORUZ

Donald Trump ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler!" ifadelerini kullanmıştı.

Joe Biden'dan 'sandıkları terketmeyin' çağrısı

KİM ÖNDE?

İlk verilere göre Joe Biden, 213 delege kazandı. Trump ise şu ana kadar 118 delege kazandı. 270 delegeye ulaşan aday, yeni ABD başkanı olacak.

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