Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!
92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyiş sona ererken En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker'e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı. Peki, Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!
Tüm dünyasının merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Joaquin Phoenix dikkatleri çekerken Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi konuları merak edildi.
JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?
Joaquin Phoenix Doğum Tarihi: 28 Ekim 1974
Joaquin Phoenix Kaç Yaşında: 45yaşında
Joaquin Phoenix Doğum Yeri: San Juan, Porto Riko
Joaquin Phoenix Boy: 1,73 m
Joaquin Rafael Phoenix Leaf Phoenix olarak da bilinen Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.
Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştur.
JOAQUİN PHOENİX OYNADIĞI FİLMLER
1982 Seven Brides for Seven Brothers/ Travis
1983 Mr. Smith
1984 Murder, She Wrote/ Billy Donovan
1984 Backwards: The Riddle Of Dyslexia/ Robby Ellsworth
1984 The Fall Guy/ Kid
1984 Hill Street Blues/ Daniel Flowers
1985 Kids Don't Tell/ Frankie
1986 Alfred Hitchcock Presents/ Pagey Fisher
1986 Space Camp/ Max
1987 Russkies/ Danny
1989 Still the Beaver/ Kyle Cleaver
1989 Superboy/ Billy Hercules
1989 Parenthood/ Garry Buckman-Lampkin
1995 To Die For/ Jimmy Emmett
1997 U-Turn/ Toby N. Tucker a.k.a. TNT
Inventing the Abbotts/ Doug Holt
1998 8mm/ Max California
Clay Pigeons/ Clay Bidwell
Return to Paradise/ Lewis McBride
2000 The Yards/ Willie Gutierrez
Quills/ The Abbe de Coulmier
Gladiator/ Commodus
2001 Buffalo Soldiers/ Ray Elwood
2002 İşaretler/Merrill Hess
2003 Brother Bear Kenai
It's All About Love John
2004 Ladder 49/ Jack Morrison
The Village/Lucius Hunt
Hotel Rwanda/ Jack Daglish
2005 Walk the Line/ Johnny Cash
2006 Earthlings/ Narrator
2007 We Own the Night/ Bobby Green
Reservation Road/ Ethan Learner
2008 Two Lovers/ Leonard
2010 I'm Still Here/ Kendisi
2012 The Master/ Freddie Quell
2013 Aşk/ Theodore
2013 The Immigrant/ Bruno Weiss
2014 Inherent Vice/ Doc Sportello
2019 Joker/ Arthur Fleck