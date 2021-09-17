Jinekoloğun skandalı patlak verdi! Hastasına yalan söyleyip, kendi spermiyle hamile bırakmış

Amerika Birleşik Devletleri'nde 36 yaşındaki kadın, 9 yıldır gittiği jinekoloğun kendi babası olduğunu öğrenmesinin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü, aynı jinekoloğa annesi de gidiyordu ve jinekolog yıllar önce genç kadının annesine tüp bebek işlemi yaptığı sırada yalan söyleyerek bir tıp öğrencisinin değil kendi spermini enjekte etti.

SPERMİN TIP ÖĞRENCİSİNE AİT OLDUĞUNU SANIYORLARDI

Tüp bebek olarak 1985'te doğan Morgan Hellquist, biyolojik babasının kim olduğunu yakın zamana kadar bilmiyordu. Hellquist ve ailesine verilen bilgiye göre sperm bir tıp öğrencisine aitti.

Dava metnindeki iddialara göre 36 yaşındaki Hellquist'in annesi Jo Ann Levey'in yapay döllenme yoluyla doğum yapmasını sağlayan kişi, aynı zamanda kadının 9 yıldır tedaviye gittiği doktor Morris Wortman'dı.

BABASI BELDEN AŞAĞI FELÇ

Hellquist'in babası Gary Levey, 1980'lerin başında bir kaza geçirmiş ve belden aşağısı felç kalmıştı. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, bunun üzerine tüp bebek seçeneğini değerlendirmeye karar vermiş ve Wortman'a operasyon için başvuru yapmışlardı.

OPERASON SIRASINDA KENDİ SPERMİNİ ENJEKTE ETTİ

Ancak iddialara göre Wortman, operasyon sırasında Hellquist'in annesine spermin bir tıp öğrencisine ait olduğuna dair yalan söyleyerek aslında kendi spermini kullanmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Hellquist'in ailesi, kızları 8 yaşındayken ona süreci anlatmış ve Gary'nin biyolojik babası olmadığını, spermin bir tıp öğrencisinden alındığını söylemişti.

DNA SONUÇLARI DA KADINI HAKLI ÇIKARDI

Bu garip duruma başta anlam veremeyen Hellquist, daha sonra yıllardır gördüğü jinekoloğun biyolojik babası olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine DNA testi yaptıran kadın, bir ay sonra gelen sonuçlarda Wortman'ın kendi babası olduğunu öğrenince şoke oldu.

KENDİSİNDEN BAŞKA ÇOCUKLAR DA VAR

Yıllar boyunca gerçek babasını arayan kadın, farklı tarihlerde yaptırdığı testlerle benzer geçmişe sahip 6 üvey kardeşi daha olduğunu da keşfetti.

Hellquist, Wortman'a karşı tıbbi kötü uygulama, rıza almama, saldırı, sahtekarlık, ihmal ve manevi zarar suçlarından dava açtı.

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