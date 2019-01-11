Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Karikatür Yayınladı

ABD'li komedyen Jim Carrey, yine çok tartışılacak bir paylaşıma imza attı. Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle alakalı Twitter hesabından bir karikatür yayınladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 34 GAZETECİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

New York merkezli CPJ'nin raporunda, 1 Ocak ve 14 Aralık tarihleri arasında dünyada öldürülen 53 gazeteciden 34'ünün cinayete kurban gittiği belirtildi.

Jim Carrey, Perşembe günü Trump karşıtı, Suudi Prens Muhammed bin Selman ve kolunu kesen bir adamla göründüğü bir karikatür paylaştı.

"BİR SONRAKİ BEDENİ BİRLİKTE KESECEKLER"

"Geçen yıl 34 gazeteci öldürüldü. Çünkü Trump gibi zorba insanlar yüzünden. Belki bu yıl arkadaşı, Suudi Avcısı'ndan yeni bir kemik testeresi alacak ve bir sonraki bedeni birlikte kesecekler..."