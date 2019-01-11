Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Karikatür Yayınladı
Aktör Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle alakalı bir karikatür yayınladı. Karikatürde Trump, testere ile Cemal Kaşıkçı'nın kolunu keserken, Veliaht Prens Selman ışık tutuyor.
ABD'li komedyen Jim Carrey, yine çok tartışılacak bir paylaşıma imza attı. Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle alakalı Twitter hesabından bir karikatür yayınladı.
GEÇTİĞİMİZ YIL 34 GAZETECİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ
New York merkezli CPJ'nin raporunda, 1 Ocak ve 14 Aralık tarihleri arasında dünyada öldürülen 53 gazeteciden 34'ünün cinayete kurban gittiği belirtildi.
Jim Carrey, Perşembe günü Trump karşıtı, Suudi Prens Muhammed bin Selman ve kolunu kesen bir adamla göründüğü bir karikatür paylaştı.
"BİR SONRAKİ BEDENİ BİRLİKTE KESECEKLER"
"Geçen yıl 34 gazeteci öldürüldü. Çünkü Trump gibi zorba insanlar yüzünden. Belki bu yıl arkadaşı, Suudi Avcısı'ndan yeni bir kemik testeresi alacak ve bir sonraki bedeni birlikte kesecekler..."
YORUMLAR (3)
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karikatürde selman trupu suçlamamış onların yüüne benzer maske takan adamlar resmi yapmış yani sanki işi ikisinin üstüne yıkmışlar izlemi vermiş ama gerçek o ki ikisininde parmağı varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aaaa amerikada yayın yasağı yok mu?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Allah bu iki ülkenin belasını versinCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır