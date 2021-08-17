Jigolo olma hayaliyle bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı

Esenyurt'ta 50 yaşındaki Y.A., ayda 4 bin lira kazanma umuduyla jigolo olmak için bir internet sitesine üye oldu. İnternet sitesine sürekli olarak para yatıran Y.A. toplam 77 bin lirasını kaptırdıktan sonra dolandırıldığını anladı. Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A, başına gelenlerden dolayı sitem etti. Hayatının altüst olduğunu belirten Y.A., Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayette bulunmadığını sözlerine ekledi.

Esenyurt'ta yaşayan Y.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu. Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı. Y.A. mağdur olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

''2 İLE 4 BİN LİRA ARASI PARA KAZANACAĞIMI SÖYLEDİLER''

Y.A., Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu dedi.

DOLANDIRICILAR BİR DE DAVA AÇMAKLA TEHDİT ETTİ

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. ''Sonra beni avukat aradı kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi. Firma yetkilileri ise 'Biz 13 senelik kurumsal firmayız sizden her türlü bu parayı alırız' dediler.

''TOPLAM ZARARIM 77 BİN LİRA''

Karakola gittiğimde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüm. Toplam zararım 77 bin lira'' ifadelerini kullandı. Y.A., Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı