Jexi Filmi

31.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:58

Zeki ve eğlenceli bir adam olan Phil’in büyük bir bağımlılık sorunu vardır. Genç adamın sabah yatağından kalktığı andan akşam başını yastığa koyduğu zamana kadar her anı telefonuna bağlı olarak geçmektedir. Aldığı yeni telefonda bulunan Jexi adındaki dijital asistan, başlarda Phil’in hayatıı kolaylaştırsa da zamanla durum değişir. Genç adam, iş yerinde terfi etmesini kolaylaştıran, hayalindeki kızı bulmasına yardımcı olan bu dijital asistandan oldukça memnundur. Ancak Phil’in hayatının daha iyi bir hal almasına yardımcı olan dijital asistan Jexi, Phil kendisine bağımlı hale geldiğinde yardımsever tavrından eser kalmaz ve adeta bir düşmana dönüşür

Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore

Senaryo: Jon Lucas, Scott Moore

Oyuncular: Adam DeVine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Peña, Wanda Sykes, Kid Cudi , Justin Hartley, Gavin Root, Blake Grunder, Richard Harder, Ray Reinhardt, Diana Jackson, Aaron Wilton, Kenny Lorenzetti, A.J. Kirsch, Cj Stuart

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Jexi

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 28.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com