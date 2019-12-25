: Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü Fragman

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:47

Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu'nun konuk olduğu Jet Sosyete Yılbaşı Özel, 27 Aralık Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv'de!

Jet Sosyete'yi puhutv'den takip edin, tüm fragman, tanıtım ve bölümleri ilk siz izleyin › https://puhutv.com/jet-sosyete-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=jet_sosyete&utm_content=detay

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