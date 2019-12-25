Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü Fragman
Haberler » TV » Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü Fragman - Haberler

Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü Fragman

Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu'nun konuk olduğu Jet Sosyete Yılbaşı Özel, 27 Aralık Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv'de!

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:47

ve 'nun konuk olduğu Jet Sosyete Özel, 27 Aralık Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv'de!

Jet Sosyete'yi puhutv'den takip edin, tüm fragman, tanıtım ve bölümleri ilk siz izleyin › https://puhutv.com/jet-sosyete-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=jet_sosyete&utm_content=detay

> Jet Sosyete Kanalına Abone Olun: https://goo.gl/uZTqFD

puhutv'yi www.puhutv.com adresini ziyaret ederek ya da mobil, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV uygulama marketlerinden puhutv uygulamasını indirerek ücretsiz izleyebilirsin!

Bizi sosyal medyada takip et; yeni dizilerden ve fragmanlardan ilk sen haberdar ol!

Instagram: instagram.com/puhutv

Faceboook: instagram.com/puhutv

Twitter: twitter.com/puhutv

En sevilen dizilerin en sevilen müzikleri Spotify hesabımızda!

Spotify:  https://open.spotify.com/user/puhutv

#puhutv #jetsosyete



Haber Videosu

: Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü Fragman
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler