Jet Fadıl'ın yargılanmasına devam edildi

28.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:40

'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün dolandırıcılık iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık Akgündüz'ün avukatı, Akgündüz'ün duruşma öncesinde saldırıya maruz kaldığını ve hastaneye sevk edildiğini belirtti.

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına karşın projeleri tamamlamadığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün davası görülmeye devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 15 müşteki ile tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Duruşmada söz alan müşteki İsmail Ergün, "2015'de Maldivler'den 204 bin TL karşılığında bir devremülk aldım. Kira bedeli almadım. Tapum verilmedi. Zararım giderilmedi. Zat, business uçuyor, hala 5 yıldızlı otellerde kalıyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Tutuklanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN İSLAMİ HASSASİYETİ BÜYÜK BİR YIKIMA UĞRADI"

Bir diğer müşteki Yılmaz Ünal ise, "Capris Gold'dan 2012'de 120 bin TL karşılığında 3 devremülk aldım. Toplam 2 bin 800 TL kira bedeli aldım. Tapularım verildi. Ancak zararım giderilmedi. İnsanların İslami hassasiyeti istismar edildi. İnsanların İslami hassasiyeti büyük bir yıkıma uğradı. Tutuklu yargılanmasını istiyorum" diye konuştu.

AKGÜNDÜZ'ÜN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan diğer müştekilerin şikayetçi olduklarını ve Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasına ilişkin talebini dile getirmesinin ardından söz alan avukatları, Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu sanıkların mal varlıklarına tedbir konulmasını ve tutuklanmalarını talep etti.

"HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİ İÇİN GELEMEDİ"

Müştekiler ile avukatlarının beyanlarının ardından söz alan tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'ün avukatı ise, "Müşteki ve vekillerinin taleplerini reddediyoruz. Duruşma öncesi müvekkil Mehmet Fadıl Akgündüz saldırıya maruz kaldığı ve hastaneye sevk edildiği için bu celse hazır olamamıştır" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talebi reddederek, müşteki ifadelerin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, 'Caprice Gold' ve Maldivler'de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz'ün 698 yıldan 2 Bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını istendi. Akgündüz'ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer aldı.

İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler'de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatıldı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler'deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulandı.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA