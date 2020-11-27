Jese Rodriguez kimdir? Jese Rodriguez kaç yaşında, nereli? Jese Rodriguez sevgilisi kim?

Dünyanın en iyi genç futbolcuları arasında yer alan başarılı ismi Jese Rodriguez kimdir? Jese Rodriguez kaç yaşında, nereli? Jese Rodriguez sevgilisi kim?

Futbol kariyeri boyunca bir çok başarıya imza atan başarılı futbolcu Jese Rodriguez kimdir? Jese Rodriguez kaç yaşında, nereli? Jese Rodriguezsevgilisi kim?

JESE RODRIGUEZ KİMDİR?

Jesé Rodríguez Ruiz ya da kısaca Jesé, 26 Şubat 1993; Las Palmas doğumlu İspanyol millî futbolcu. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir. Real Madrid'in altyapısından yetişen Jesé, 2011 yılında yine bu kulüpte profesyonel olmuştur. 2013 yılında dünyanın en iyi genç oyuncularından birisi olarak gösterilmiştir.

KULÜP KARİYERİ!

Real Madrid

Las Palmas, Kanarya Adaları doğumlu Jesé, 2007 yılında Real Madrid'in genç takımına girdiğinde yalnızca 14 yaşındaydı.16 Ocak 2011 tarihinde Universidad de Las Palmas takımı ile oynanan ve 5-0 galibiyetle sonuçlanan üçüncü lig mücadelesinde ilk profesyonel maçına çıkmıştır.

2010-11 sezonunda Real Madrid'in Juvenil A takımı ile başarılı bir sezon geçiren Jesé, aynı sezonun sonunda 17 gol atar ve yedek takıma yükselir.

A takım

2011-2013

Jesé Temmuz 2011'de, sezon öncesi hazırlık turu için teknik direktör José Mourinho tarafından kadroya dahil edilmiştir. Los Angeles Galaxy ile oynanan hazırlık maçının, 64. dakikasında José María Callejón'un yerine oyuna girerek a takım ile ilk maçına çıkmıştır. Jesé maçtan sonra ise, bir rüyasının gerçek olduğunu ancak çalışmaya devam etmesi gerektiğini ve bu başarısını ailesine adadığını belirtmiştir. 3 Ağustos tarihinde, Guangzhou Evergrande takımı ile oynanan gösteri maçında ilk golünü kaydetmiştir.

2013

2012-13 sezonundan Castilla takımı ile olağanüstü bir performans göstermiş ve 38 maçta 22 gol, 12 asistle oynamıştır. Real Madrid takımının, Jesé'yi Haziran 2018 tarihine kadar takımda tutacak bir sözleşme hazırladığı ve oyuncunun da a takıma yükseleceği söylenmektedir.

Uluslararası kariyeri!

Jesé, 2009 yılında İspanya U-16 takımında oynayarak ilk kez millî formayı giymiştir. İspanya U-17 takımı ile 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda finalde mücade etme başarısı göstermiştir.

Estonya'da organize edilen 2012 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası grup maçında, 6 Temmuz tarihinde Portekiz U-19 takımı ile oynanan ve 3-3 berabere biten maçta hattrick yapmıştır. Jesé, grup aşamasında 4 gol atmıştır. Turnuvada toplam 5 gol atarak gol kralı olmuştur.

2013 yılında Türkiye'de organize edilen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, Amerika Birleşik Devletleri U-20 takımını 4-1 mağlup ettikleri maçta İspanya U-20 takımı adına 2 gol kaydetmiştir. Yine aynı turnuvada Gana ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları grup maçında takımına galibiyeti getiren golü atmıştır. Bu golle birlikte turnuvada 3 gole ulaşmıştır. İspanya takımı ise gruplardaki son maçlar öncesi bu galibiyetle birlikte turnuvada Son 16 Turu'na kalmayı garantileyen ilk takım olmuştur. 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Son 16 Turu'nda, İspanya'nın Meksika U-20 takımını 2-1 yendiği ve çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada, takımına galibiyeti getiren golü kaydetmiştir