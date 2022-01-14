Jeremy Meeks Berksan
Ünlü şarkıcı Hande Yener'den sonra yakın dostu Berksan Fransız askısı yaptırdı. Dr. Seçil Uçar Ermiş tarafından yapılan ameliyatsız yüz germe operasyonunun yapılma anını Hande Yener ve Berksan sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Yayınlanan bu ameliyat görüntüleri olay oldu ve tartışma yarattı. İşte detaylar…
Berksan'ın ameliyat görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü. Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'deki ilk öncüsü Berksan Oldu. Berksan'ın ameliyatı erkekler arasında estetik tartışması yarattı.
Berksan'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafları Selim Akar tarafından estetik merkezinde çekildi. Berksan; "Doktorum Seçil Gür yeni yüzümde Jeremy Meeks'i örnek aldığını söyledi.
Jeremy Meeks
Sosyal medyada çok benzeten olmuş, Fransız askısı ameliyatını eleştirenlere tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar diyerek yaptırdığı ameliyatın arkasında durdu.
Berksan'a Fransız askı yöntemiyle Badem Göz, Kaş Kaldırma, Çene ve Boyun estetiği yapıldı.