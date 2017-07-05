Jeremain Lens: Fenerbahçe'nin Neden Hala Teklif Yapmadığını Anlamıyorum

Fenerbahçe'nin geçen sezon Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens, İngiliz basınına konuştu.

"FENERBAHÇE NEDEN BANA TEKLİF YAPMIYOR?"

Jeremain lens, FOX Sports canlı yayınına bağlanarak, "Fenerbahçe'nin neden hala teklif yapmadığını anlamıyorum. Sadece konuşmalar var ama kağıt üstünde hiçbir şey yok. Ben daha kesin şeyler görmek istiyorum. Ayrıca, beni transfer etmeleri için birilerini satmaları gerekiyor. Medyadan Fenerbahçe'nin beni beklediğini okuyorum ama bana gelen bir teklif yok." dedi.

"FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Sunderland'in bonservisine sahip olduğunu belirten Jeremain Lens, "Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum ama onlar da bunu istediğini göstermeli ve hareket etmeli. Eğer yapmayacaklarsa başka kulüplere gitmeyi daha ciddi düşünebilirim." ifadelerini kullandı.

Hollandalı yıldız, kendi ülkesine dönmek istemediğini belirterek, "İlgimi çekmiyor. Birkaç yıl daha yurt dışında oynamak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.