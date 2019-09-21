Jennifer Lopez ikonik elbisenin yeni versiyonuyla Versace podyumunda

21.09.2019 21:35

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı yeşil elbisenin bir benzerini tanıttı.

Gösteri dünyasının tarihe geçen elbiselerinden olan yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle İtalya Moda Haftası'nda podyumda yürüyen Lopez, seyircilerden büyük beğeni ve alkış topladı.Daha sonra podyuma çıkan Donatella Versace de Lopez ile birlikte seyircilere selam verdi.Lopez, 2000 yılındaki Grammy törenine bu kıyafetle katıldı. Geceye damga vuran ve günlerce konuşulan bu tasarım, gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini aldı.Lopez'in 2000'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği elbise Google'ın görsellerinin doğmasına ilham vermişti.Eric Schmidt o dönemde Google'da bir yazılım mühendisiydi ve internet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildi. Elbisenin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "Internette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, J.Lo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu" açıklamasını yapmıştı.Jennifer Lopez Grammy kırmızı halısında ikonik Versace elbisesiyle yürüyeli neredeyse 20 yıl oldu ve o elbise artık bir spor ayakkabı!Versace geçtiğimiz günlerde Lopez'in 50. yaş gününe özel o yıllarda Grammy Ödülleri'ne damga vuran elbisenin ayakkabısını yaptı. Ayakkabı 1075 (Yaklaşık 6300 TL) dolara satışa sunuldu.