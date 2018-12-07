Jennifer Aniston, Dergi İçin İç Çamaşırsız Poz Verdi

Jennifer Aniston, Dergi İçin İç Çamaşırsız Poz Verdi

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Aniston, objektiflere iç çamaşırsız poz verdi.

Jennifer Aniston, Dergi İçin İç Çamaşırsız Poz Verdi

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu Jennifer Aniston, bir dergi için objektiflerin karşısına geçerek poz verdi.

"İSTEDİĞİM ZAMAN ÇOCUK SAHİBİ OLABİLİRİM"

Ünlü bir dergi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Jennifer Aniston, cesur pozlarıyla büyüledi. Aniston,geçmişte yaşadığı ve boşanma ile sonuçlanan iki evliliğinin başarı olduğunu söyledi.Aniston, 'Çocuk sahibi olmak ister misiniz?' sorusuna, "Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Yaşım ilerlemiş olmasına rağmen bilimin çok ilerlediğini ve istediği zaman çocuk sahibi olabilirim." dedi.

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