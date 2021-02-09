Jennie Kim kimdir? Jennie Kim kaç yaşında?

Instagram tarafından Güney Kore'nin en çok sevilen hesabı olarak belirlenen ve platformda 39 milyon takipçiyle en çok takip edilen Koreli ünlü Jennie Kim kimdir? Jennie Kim kaç yaşında? .

JENNİE KİM KİMDİR?

Jennie Kim daha çok bilinen sahne adıyla Jennie, YG Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli grup BLACKPINK'in üyesidir.

Jennie Kim 16 Ocak 1996'da Seul, Güney Kore'de doğdu. 9 yaşında ailesi onu yurt dışında eğitim almak için Yeni Zelanda ACG Parnell College'e gönderdi. 2006'da MBC belgeseli "English, Must Change To Survive"'da yer aldı.

Kariyer

Jennie, 2010'da Güney Kore'ye döndü ve YG Entertainment elemelerinden geçti. Şirkette 5 yıl 11 ay stajyerlik yaptı. 2012 yılında Lee Hi'nin Special isimli şarkısında yer aldı ve G-Dragon That XX müzik videosunda göründü. 2013'te G-Dragon'un Black ve Seungri'nin GG Be şarkılarında birkaç kısmı söyledi.

2016'da BLACKPINK grubunun lider vokali ve ana rapçisi olarak çıkış yaptı.

2018 Ekim'de Jennie'nin solo çıkış yapacağı duyuruldu. Şarkının isminin SOLO olacağı açıklandı ve 12 Kasım'da müzik videosu yayınlandı. Solo şarkısı ilk 24 saatte en çok izlenen k-pop solo sanatçı şarkısı ve en çok izlenen k-pop kadın solo sanatçı şarkısı unvanını kazandı. Sonra Kim, 300 milyon izlenmeyi geçen tek k-pop solo sanatçısı şarkısıyla, 25 Kasım'da Inkigayo'dan ilk ödülünü kazandı.

Ocak 2018'de Jennie, Harper's Bazaar dergisinin ilham perisi seçildi. Mart 2019'da Fransız lüks moda markası Chanel, Kim'in yeni uluslararası elçi olarak seçildiğini duyurdu. Kim, hem de Hera markasının yüzü olmakla bilinir.

Nisan 2019'da Kim, Coachella Valley Music and Arts Festival sahnesinde performans sergileyen ilk k-pop solo sanatçısı unvanını aldı.

Kim, k-pop marka itibar sıralamasında 5 ay üst üste birinci olmuştur. Instagram tarafından Güney Kore'nin en çok sevilen hesabı olarak belirlenmiştir. Platformda 39 milyon takipçiyle en çok takip edilen Koreli ünlüdür.

Kişisel YouTube kanalı Jennierubyjane Official'da 5 milyona yakın aboneye sahiptir.

Özel hayatı

Kai ve Kuma adında iki evcil köpeği vardır.

İlişkileri

1 Ocak 2019'da Kai ile Jennie'nin ilişkileri onaylandı.

25 Ocak 2019'da YG Entertainment tarafından Kai ile Jennie'in ayrıldığı onaylandı.