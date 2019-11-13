Jeanine Áñez: Bolivya'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden senatör

13.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45

Bolivya'da istifaya zorlanan Evo Morales'in Meksika'ya iltica etmes, sonrası muhalif senatör Jeanine Áñez kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etti. Áñez, anayasa uyarınca görevin kendisine geçtiğini söyledi ve yakında seçimlere gidileceği açıkladı.

Evo Morales'ten sonra, devlet başkanı yardımcısı Álvaro García Linera ve Senato Başkanı Adriana Salvatierra da istifa etmişti.

Bunun üzerine Salı gününe kadar Senato'nun başkan yardımcısı olan Áñez yönetimi devralma sırasının kendisinde olduğunu savundu.

Düzenlenen törenle Başkanlık Sarayı'nın balkonundan halka seslenen Áñez, "Benim taahhüdüm bu ülkeyi demokrasiye döndürmek ve ülkeye huzur getirmek. Bu kısa zaman içerisinde çalışacağım çünkü Bolivyalılar özgürlüğü ve demokrasiyi hak ediyor, oyları artık hiç çalınmasın diye çalışacağım" dedi.

Morales ise açıklamayı kınadı ve Áñez'i "darbe tüccarı sağcı bir senatör" olarak tanımladı.

Áñez siyasi kariyerine Bolivya'nın kuzeyindeki Beni şehrinde başladı, ulusal siyasete geçişi de 2006 yılında Anayasa Meclisi'nin bölge temsilcisi olarak seçilmesiyle oldu. Anayasa Meclisi, 2009 yılından bu yana yürürlükteki anayasanın onaylanması görevini üstleniyor.

Áñez bu süreç içerisinde ülkenin "organizasyon ve yapısından sorumlu komisyon üyesi" olarak görev aldı ve yargı biriminde çalıştı.

Yeni anayasanın onaylanmasıyla Áñez kendi bölgesinden muhalif parti Plan Progreso y Covergencia Nacional adına senatör seçildi.

Áñez, seçildiği ilk dönemde, Evo Morales'in Amazonlardan geçecek yol projesine karşı çıkan siyasetçilerin başında geliyordu. Proje daha sonra Bolivya yerlilerinin de geniş çaplı gösterileriyle protesto edilmişti.

2015 yılındaki ikinci döneminde de Áñez, Evo Morales'in kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddeti önleme yasasına yeterli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Áñez akademik eğitimini hukuk, kamu yönetimi, insan hakları ve yükseköğrenim konularında yaptı.

52 yaşındaki Áñez, Bolivya'nın 66'ıncı devlet başkanı ve ülke tarihinde bu göreve gelen ikinci kadın devlet başkanı oldu.

Bolivya'nın ilk kadın devlet başkanı Lidia Gueiler Tejada 1979 ve 1980 yıllarında ülkeyi yönetmiş, askeri darbe ile görevden alınmıştı.