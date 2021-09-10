Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti
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Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti

Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti
BBC - Haberler | Dünya

Fransa, Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda etti.

Fransa, Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda etti. Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

Macron'un yanı sıra çok sayıda sanatçının da katıldığı törende 700 davetli yer aldı.

Cenaze töreninde Belmondo'nun vasiyeti üzerine Le Professionnel filminin müziği çalındı.

Belmondo, 1950'li yılların sonunda Fransa'da ortaya çıkan sinema akımı Yeni Dalga'nın önde gelen isimleri arasında gösteriliyordu.

Fransa'da "Bébel" olarak da anılan 1933 doğumlu aktör 2001'de felç geçirmiş ve kariyerini sonlandırmıştı.

"Borsalino" (Borsalino Çetesi), "Guignolo" ve "As de l'As" gibi filmlerle tüm dünyada tanınan sanatçı, 1988'de Claude Lelouche'un yönetmenliğini üstlendiği "Itinéraire d'un enfant gate" adlı film ile En İyi Oyuncu Cesarı'nı almıştı.

Toplam 85 filmde rol alan Belmondo, 2017'de Fransa'nın Oscar'ı Cesar Sinema Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

Aksiyon filmlerine ara verdiğinde "Fransız sinemasının uçan dedesi olmak istemiyorum" diyen Belmondo, 30 yıl aradan sonra 1987'de yeniden tiyatro sahnesine dönmüştü.

Fransa'da ve dünya genelinde sinemaseverler, Belmondo'nun ekrana yansıyan bütün karakterlerinde ve absürt, ciddi, serseri rollerinin hepsinde karizmasına dikkat çekiyor, filmlerini övüyordu.

Empire dergisi de Belmondo'yu, sinema tarihinin en seksi 100 yıldızı arasında göstermişti.

Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti
Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti
Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti
BBC
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