Japonya'yı vuran sel ve heyelanda can kaybı 13'e yükseldi

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama-kurtarma faaliyetleri felaketin 14. gününde sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan arama-kurtarma timleri bugün de kendilerinden haber alınamayan 15 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdü. Bölgede yürütülen enkaz temizleme çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Afet bölgesinde yaşayan yaklaşık 500 kişinin halen Atami şehrinde kendilerine tahsis edilen bir otelde kaldığı ifade edildi.

130 ev zarar görmüştü

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemiş, Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde görülen mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı. Birçok bölge sakini geçici olarak otel ve benzeri tesislere tahliye edilirken, bazı okullarda eğitime ara verilmişti. Felaketin ardından birçok bölge sakininden haber alınamadığı kamuoyuna yansımıştı. Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları kurtarma çalışmalarını zorlaştırmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı