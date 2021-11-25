Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki Vali Baruş'u Ziyaret Etti

MALATYA (Habermetre) - Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş, tarafından valilik önünde karşılanan Büyükelçi Kazuhiro Suzuki, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Türkiye ile Japonya'nın kuvvetli bağlarının olduğunu söyleyen Büyükelçi Kazuhiro Suzuki, Türkiye ve Malatya'nın çok fazla tarihi ve doğal güzelliklerini bir arada barındırdığını söyledi. "Japonya'nın Malatya ile de bağları derin çünkü burada pek çok projeyi destekliyoruz. Bu projelerin bazıları tamamlanmış durumda ve bugün açılışına katılmak üzere buradayız. Türkiye ile Japonya'nın ekonomik ilişkilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca turizm noktasında da vatandaşlarımızın Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum" dedi.

Malatya, tarihi çok eskilere dayanan bir medeniyet ve sizleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum diyerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş; " Sayın Büyükelçiye ve O'nun nezdinde Japon Devletine Malatya'ya yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Japon Uluslar Arası İşbirliği Ajansının katkılarıyla ilimizde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları bizim açımızdan çok önemli. Diğer taraftan engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarda, şehrimizde yaşayan engelli vatandaşların kullanması için engelli araçlarının Japonya tarafından sağlanması bizleri çok sevindirdi. Bundan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Sohbet havasında geçen ziyarette Malatya'nın ekonomik, tarımsal yapısı, Kayısı, Turizm potansiyeli, doğal güzellikleri ve Arslantepe başta olmak üzere tarihi değerleri konuşuldu.

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