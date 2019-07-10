Japonya'nın kutsal sayılan koruma altındaki Nara geyikleri kilolarca plastik poşet yedikleri için...

Japonya'nın Nara kentinde kutsal kabul edilen ve yüzlerce yıldır koruma altında olan geyiklerden dokuzunun çevreye atılan poşetleri yiyerek öldüğü açıklandı.

Kyodo haber ajansına göre, Nara Geyik Koruma Vakfı uzmanları, Mart'tan bu yana ölen 14 geyiğin dokuzun karınlarında büyük miktarda plastik bulunduğunu belirtti.

Sadece bir hayvanın karnından 4,3 kilo plastik çıktı.

Uzmanlar, bu hayvanların plastiklerin sindirim sistemini parçalaması sonucu açlıktan öldüğünü söylüyor.

Hayvanların yemek kokusuna aldanarak poşetleri yediği belirtiliyor.

Antik tapınakların bulunduğu Nara parkında 1,300 kadar geyik yaşıyor.

Ziyaretçilerin arasında dolaşan turistlerin birlikte selfie çektikleri geyiklere yiyecek vermek yasak. Hayvanlara sadece parktan satın alınan "geyik krakerleri" verilebiliyor.

'Milli servet'

Nara'da 1637 yılına kadar geyikleri öldürenlere idam cezası veriliyordu.

2010'da parkta yaylı tüfekle geyik öldüren bir kişi 10 ay hapis cezası aldı.

Nara'daki geyikler Japon folkloründe "kutsal elçiler" olarak kabul ediliyor ve şans getirdiklerine inanılıyor.

Japon Hükümeti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geyiklerin kutsallığını kaldırdı ve 1957'de bu hayvanları "milli servet" statüsüne aldı.