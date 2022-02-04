Japonya'nın 2021 tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldı

Japonya'nın geçen yıl tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon Japon Yeni'ni aştığı bildirildi.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, Japonya'nın Ocak-Aralık 2021 ihracat verilerini açıkladı.

Verilere göre, oran, önceki yıla kıyasla yüzde 25,6 artış gösterdi.

Japonya'nın 12 aylık tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1,24 trilyon yen (yaklaşık 10,7 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Bu oranın yakalanmasında, Kovid-19 salgınında evde geçirilen sürelerde çevrim içi ve perakende siparişlerin artmasının etkili olduğu belirtildi.

Tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının 9 yıldır art arda yükseldiği de vurgulandı.

İhracat kalemlerinde tarım ürünleri 804,3 milyar yen, balıkçılık ürünleri 301,6 milyar yen, ormancılık ürünleri ise 57 milyar yen, düşük katma değerliler ise 75,6 milyar yen olarak kaydedildi.

İhracat destinasyonlarında liste başında Çin yer aldı. 2001'den bu yana ilk kez ilk sıraya yerleşen Çin'e yapılan tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatın değeri önceki yıla kıyasla yüzde 35,2 artışla 222,4 milyar (1,93 milyar dolar) yene çıktı.

2030 hedefi 5 trilyon yen

Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik, 2030'da ise 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı istiyor.

Hükümetin 2020'deki 1 trilyon yenlik ihracat hedefine Kovid-19'un ekonomik etkileri yüzünden ulaşılamamıştı.

Önceki yıl bu sahadaki ihracat, 986 milyar yen olarak kayda geçmişti.