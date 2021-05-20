Japonya'dan 7 ülkeden gelen yabancılara yönelik giriş yasağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'dan 7 ülkeden gelen yabancılara yönelik giriş yasağı

Japonya'dan 7 ülkeden gelen yabancılara yönelik giriş yasağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, Covid-19'un ülkedeki yayılışını engellemek üzere Tayland, Kamboçya, Sri Lanka, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'dan gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulama kararı aldı.

Japonya hükümeti, Covid-19'un ülkedeki yayılışını engellemek üzere Tayland, Kamboçya, Sri Lanka, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'dan gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulama kararı aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala salgın tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Japonya'da hükümet, 7 ülkeyi daha sınır kısıtlamalarının uygulandığı ülkeler arasına ekledi. Yarından itibaren geçerli olacak uygulama kapsamında Japonya'ya varışlarından önceki 14 gün içinde Tayland, Kamboçya, Sri Lanka, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'da bulunan yabancıların ülkeye girişinin askıya alınacağı bildirildi. Japon vatandaşları, daimi ikamet statüsüne sahip yabancılar ve aileleri ile özel koşullar altında ülkede ikamet izni bulunanların uygulamadan muaf tutulacağı öğrenildi.

Ayrıca virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonuna karşı riskli bölgeler listesine Sri Lanka'nın da eklendiği kaydedildi. Son gelişmelerle birlikte Japonya'nın daha sıkı karantina ve sınır tedbirlerine tabii tuttuğu ülke ve bölgelerin sayısı 159'a yükseldi.

OHAL DEVAM EDİYOR

Japonya'da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçirilen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılarak uygulamaya Aichi ve Fukuoka da eklenmişti. Son olarak ise Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da uygulamaya dahil edilmesine karar verilmişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 700 bin 215'e yükselmiş, can kaybı sayısı ise 11 bin 972'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 11 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Hakan Arslan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'dan 7 ülkeden gelen yabancılara yönelik giriş yasağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 09:46:49. #1.13#

title