Japonya'daki heyelanın 17'nci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'daki heyelanın 17'nci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki heyelanın 17'nci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da 18 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanın 17'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da 18 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanın 17'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de 3 Temmuz'da meydana gelen afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında dün 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 18'e çıktığını açıkladı.

Kentteki kayıp kişi sayısının 12 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Japonya'da kızıl üzümün salkımı 1,4 milyon yene satıldı
Japonya'da kızıl üzümün salkımı 1,4 milyon yene satıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Fatih Terim Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'daki heyelanın 17'nci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 05:29:31. #1.14#

title