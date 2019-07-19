Japonya'daki animasyon stüdyosunu kundaklayan kişinin kimliği belirlendi

Japonya 'da dün animasyon stüdyosunda çıkan ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair gözaltına alınan zanlının kimliği açıklandı.

Dün Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında 33 kişi yaşamını yitirmişti. Binanın yandığı sırada polis tarafından 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına alınan zanlının kimliği açıklandı.

Yerel medya, zanlının, Shinji Aoba (41) isminde Saitama şehrinde yaşayan biri olduğunu; 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis yattığını duyurdu. Ayrıca, zanlının çıkan yangında vücudunun birkaç bölümünün yandığını; sağlık durumunun iyileşmesinin ardından sorgulanacağı duyuruldu.

Kaynak: DHA