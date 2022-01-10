Japonya'da Yetişkinler Günü kutlandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Seijin no Hi" (Yetişkinler Günü) kutlandı.

Her yıl ocak ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Yetişkinler Günü renkli görüntülere sahne oldu.

Kültürel kıyafet ve takılarıyla süslenen Japon yetişkin ve yetişkin adayları, Tokyo'da bir araya geldi.

Şibuya bölgesindeki tarihi Meiji Tapınağı'nı ziyaret eden Japonlar, aile ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yetişkinler Günü, 20 yaşına ulaşan ya da yıl içinde 20 yaşına girecek Japonlar için önem taşıyor.

Resmi tatil olan bu gün, "cesaretlendirme ve yeni bir hayat safhasına girildiğine yönelik farkındalık oluşturma" amacı taşıyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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