Japonya'da tropikal fırtına alarmı
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Japonya'da tropikal fırtına alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı, yarın itibariyle ülkede etki göstermesi beklenen Tropikal Dolphin Fırtınası konusunda uyardı.

Japonya'da tropikal fırtına alarmı
22.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:45

Japonya Meteoroloji Ajansı, yarın itibariyle ülkede etki göstermesi beklenen Tropikal Dolphin Fırtınası konusunda uyardı. Yetkililer, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.

Eylül ayı başında ülkeyi vuran Haishen Tayfunu nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin yaralandığı Japonya'da bu kez de tropikal fırtına alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, Tropikal Dolphin Fırtınası'nın bugün öğle saatleri itibariyle Japonya'nın güneyindeki sular üzerinde hareket ettiğini ve saatte 15 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlediğini açıkladı. Kendi merkezinde saatte 108 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden olduğu belirtilen Tropikal Dolphin Fırtınası'nın Perşembe itibariyle Tokai ve Kanto bölgeleri ile Izu adalarına 126 kilometre hıza varan rüzgarlar getireceği konusunda uyaran yetkililer, ayrıca Doğu ve Batı Japonya'da Pasifik kıyıları boyunca yarın itibariyle etki gösterecek şiddetli yağışlar konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Şiddetli yağış ve rüzgarların toprak kayması ve taşkın riski de oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, riskli bölgelerdeki sakinlere güncel uyarıları ve hava durumu bilgilerini takip etme çağrısında bulundu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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