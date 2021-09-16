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Japonya'da tropik fırtına alarmı

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Japonya'da tropik fırtına alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede etki göstermesi beklenen şiddetli tropik fırtına Chanthu nedeniyle şiddetli yağış ve toprak kayması uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede etki göstermesi beklenen şiddetli tropik fırtına Chanthu nedeniyle şiddetli yağış ve toprak kayması uyarısında bulundu. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere tetikte olma çağrısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Doğu Çin Denizi üzerinde seyreden şiddetli tropik fırtına Chanthu'nun Japonya'da etki göstereceği uyarısında bulundu. JMA'dan yapılan açıklamada, Cuma sabahına dek Shikoku ve Kyushu bölgelerine yoğun yağış beklendiği kaydedilirken, yağışların Kinki ve Tokai bölgelerinde ise Cumartesi gününe dek etkisini sürdüreceği belirtildi. Fırtınanın ülkenin batı kesimlerinde şiddetli rüzgarlar ve toprak kaymaları ile yüksek dalgalara neden olabileceği konusunda uyaran yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Japonya'da zor yaz

Japonya'da bu yaz boyunca etkisini sürdüren zorlu iklim koşulları nedeniyle birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde yağış kaydedilmiş, meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 22 kişi hayatını kaybetmişti. Felaketten etkilenen bölgelerde 4 bini aşkın yapının zarar gördüğü kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

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