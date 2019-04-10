Japonya'da Radardan Kaybolan F35 Savaş Uçağının Enkazı Bulundu

Japonya'da dün akşam kalkışından 30 dakika sonra Büyük Okyanus üzerinde kaybolan F35 tipi bir savaş uçağının enkazı bulundu.

ABD'den bir yıldan daha az bir süre önce alınan uçağın düşüş nedeni bilinmezken pilota ulaşılamadı. Japonya Hava Kuvvetleri, geçici olarak envanterindeki 12 adet F35'in uçuşlarını durdurdu.

Japon Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Salı akşamı Misawa kentindeki bir üsten havalanan uçak, yerel saatle 19.27'de radardan kayboldu. Pilotun bağlantı kesilmeden önce kuleye sinyal gönderdiği açıklandı.

Daha sonra denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın parçaları bulundu.



Pilot kayıp

40'lı yaşlarda olduğu belirtilen pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya televizyonu NHK, düşen uçakta daha önce bir sorun rapor edilmediğini duyurdu.

Japonya, filosundaki eskiyen F-4 uçaklarını, tanesi 90 milyon dolar olan F-35'lerle değiştirme kararı almıştı.

Reuters haber ajansına göre bu, uçuşa başlamalarından bu yana F-35'lerin düştüğü ikinci olay oldu.