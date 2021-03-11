Son dakika: - Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor- Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi
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Son dakika: - Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor- Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi

11.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:41

Son dakika habere göre - Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olan kişi sayısının havaalanı karantinalarında tespit edilenler de dahil olmak üzere 345'e ulaştığını açıkladı.

- Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor

Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi

TOKYO - Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olan kişi sayısının havaalanı karantinalarında tespit edilenler de dahil olmak üzere 345'e ulaştığını açıkladı.

Covid-19 salgınında virüsün farklı mutasyonları dünya genelinde endişeleri arttırırken, Japonya hükümeti ülkede görülen virüs tiplerine dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Salı günü itibarıyla ülkede havaalanı karantinalarındaki 74 mutasyon vakası da dahil olmak üzere toplam mutasyon sayısının 345'e ulaştığı duyuruldu. Havalaanı karantinaları hariç ülkenin 47 eyaletinin 21'inde 271 mutasyon vakası kaydedildiği belirtildi.

Ağırlık İngiltere mutasyonunda

Ülke içinde tespit edilen 271 Covid-19 mutasyonunun 260'ını virüsün ilk olarak İngiltere'de tespit edilen türünün oluşturduğu, 8 kişide ise Güney Afrika mutasyonuna rastlandığı bildirildi. 3 kişinin de virüsün Brezilya mutasyonu ile enfekte olduğu açıklandı.

Japonya'da dün itibarıyla toplam korona virüs vaka sayısı 443 bin 730'a ulaşırken, 8 bin 432 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika: - Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor- Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi
Son dakika: - Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor- Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi
Son dakika: - Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor- Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi
Son dakika: - Japonya'da mutasyon virüs giderek yayılıyor- Toplam mutasyon vaka sayısı 345'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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