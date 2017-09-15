Japonya'da Kuzey Kore Füzesi Alarmı

Kuzey Kore'nin Büyük Okyanus'a orta menzilli füze fırlatması sonrası Japonya'nın Hokkaido Adası'nda alarm verildi.



Ada sakinleri cep telefonlarına gönderilen mesajlarla ve televizyon haberleriyle dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.



En son geçtiğimiz Ağustos ayında benzer olayın yaşandığı bölgede halk Kuzey Kore ile yaşanan krizin tırmanmasından rahatsız: "Bu kesinlikle bizim günlük yaşantımıza yapılmış bir tehdit. Hayatımızı tehlikeye atıyorlar. Gerçekten bu yöndeki hareketlerini sonlandırmalarını isterim."



29 Ağustos'ta Kuzey Kore'den fırlatılan füze Hokkaido'nun üzerinden geçerek adanın 2 bin kilometre doğusuna düşmüştü



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Tags: Japonya Kuzey Kore Füze Gepost: 15 september 2017