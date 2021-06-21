Japonya'da Covid-19 OHAL'i 7 eyalette gevşetildi, 2 eyalette kaldırıldı
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Japonya'da Covid-19 OHAL'i 7 eyalette gevşetildi, 2 eyalette kaldırıldı

Japonya'da Covid-19 OHAL'i 7 eyalette gevşetildi, 2 eyalette kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan OHAL 10 eyaletin 7'sinde yarı OHAL kapsamına alınırken, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde tamamen kaldırıldı.

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan OHAL 10 eyaletin 7'sinde yarı OHAL kapsamına alınırken, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde tamamen kaldırıldı.

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan OHAL 10 eyaletin 9'unda bugün itibariyle sona erdi. Tokyo, Hokkaido, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo ve Fukuoka bugün itibariyle yarı-OHAL uygulaması kapsamına alınırken, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde ise hayatın tamamen normale dönmesine karar verildi. OHAL süresince restoran gibi işletmelere uygulanan alkol satış yasağı yarı OHAL kapsamında yerini 19.00'a kadar alkol servisine izin veren saat kısıtlamasına bıraktı. Hastane doluluk oranları nedeniyle riskin sürdüğü Okinawa eyaletinde OHAL'in 11 Temmuz'a dek süreceği açıklandı.

Japonya'nın korona virüs ile mücadeleden sorumlu Bakanı Yasutoshi Nishimura hükümetin süreci takip edeceğini belirterek, "İnsan trafiğinde artış oldukça vaka sayılarının yükselmesi olası. Gerektiği takdirde insanların hayatını korumak ve sağlık sisteminde yaşanabilecek tıkanıklığı önlemek için yeni bir OHAL ilan etmekten çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİ

Japonya'da hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine geçtiğimiz 25 Nisan'da Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL uygulamasını yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a dek uzatılarak kapsamına Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima dahil edilmişti. OHAL uygulaması son olarak Okinawa'yı da kapsarken, süresi ikinci kez uzatılan kararın 10 eyalette 20 Haziran'a dek süreceği açıklanmıştı.

RESTORANLARA ODAKLANMIŞTI

Restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanan OHAL kararı kapsamında işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilmiş, çağrıya uyan firmaların hükümet sübvansiyonlardan yararlanabileceği açıklanmıştı. Buna rağmen bazı işletmeler alkol yasağı nedeniyle kepenk kapatmayı tercih etmişti.

Şirketlere personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapan hükümet halka yönelik "evde kal" çağrılarını yinelerken, diğer ülkelerde görülen sokağa çıkma yasağı gibi sıkı tedbirlere Japonya'da başvurulmamıştı.

Japonya'da toplam sayısı dün itibariyle 785 bin 969'a yükselmiş, ölü sayısı da 14 bin 439 olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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