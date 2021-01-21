Japonya'da bir şirket "yalan makinesi" uygulaması geliştirdi
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Japonya'da bir şirket "yalan makinesi" uygulaması geliştirdi

21.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:17
Japonya'da bir şirket

Japonya'da geliştirilen bir uygulama, insanların yüz mimiklerini analiz ederek kişinin güvenilir olup olmadığını saptayabildiğini iddia ediyor. Uzmanlar ise bir algoritmanın bunu tam anlamıyla gerçekleştiremeyeceği görüşünde.

Tokyo merkezli DeepScore şirketi, geliştirdiği uygulamanın bir yalan makinesi gibi çalıştığı iddiasında. Independent'ta yer alan habere göre, şirket, kullanıcıların yüzlerini analiz eden yeni uygulamanın "bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu bir dakika içinde tespit ettiğini" öne sürüyor.

KULLANICILARA İLK OLARAK CEVABINI BİLDİĞİ SORULARI SORUYOR

NTV'nin haberine göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk defa dijital olarak düzenlenen CES 2021'de tanıtılan uygulama kullanıcılara cevabını bildiği soruları soruyor. Bu sorulara cevap verildiği anlardaki yüzleri ile verdikleri tepkileri analiz eden uygulama elde ettiği veriler ışığında kişinin daha sonraki sorularda yalan söyleyip söylemediğini saptıyor.

UZMANLARI TATMİN ETMEDİ

Başka bir deyişle uygulamanın topladığı veriler ışığında yüz hareketlerini analiz ederek kişinin güvenilir olup olmadığını belirleyebildiği iddia ediliyor. Ancak bazı uzmanlar bir algoritmanın bireylerin yüzünü veya sesini analiz ederek güvenilir olup olmadıklarını belirleyemeyeceğini söylüyor.

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